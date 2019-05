Conte: «È stata sfiorata la tragedia questa qui è gente senza scrupoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITREVISO «Quello che è successo ieri mattina è un fatto gravissimo. Abbiamo sfiorato la tragedia. Ringrazio le forze dell'ordine per come hanno saputo reagire». Mario Conte era in conferenza stampa quando ha saputo dell'accaduto al Ca' Foncello. Ha fatto un balzo sulla sedia. «Non si può prevedere tutto, è impossibile. Eventi come questi possono sempre sorprenderci. Il ministro Salvini dice parole sante: tolleranza zero. Qui siamo di fronte all'ennesimo corriere della droga. Gente che non si fa alcuno scrupolo, che non ha...