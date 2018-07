Conte e Moavero chiamano i 27 «La redistribuzione sia prassi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Complimenti al presidente Conte. Ha ottenuto un traguardo storico per coerenza, concretezza e velocità». Matteo Salvini a sera, quando il governo italiano dopo aver sbarrato i porti allo sbarco di 450 migranti ottiene le prime «redistribuzione volontarie», elogia il premier. E, sotto il profilo politico, questa è una novità: Giuseppe Conte, dopo i bisticci tra ministri degli ultimi giorni, ha preso in mano il dossier. L'ha gestito personalmente, riuscendo a mettere la sordina ai proclami del leader della Lega. Per la...