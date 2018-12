Conte: con Bruxelles trattativa a oltranza Bankitalia taglia il Pil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Giuseppe Conte è fiducioso che l'intesa con la commissione europea per evitare una procedura sul debito possa essere chiusa entro questa settimana, trattando «a oltranza, anche nelle ore notturne». Da Bruxelles il presidente del Consiglio ha ribadito che il 2,04 per cento del Pil è il livello di disavanzo al di sotto del quale il governo non intende scendere e che quindi non ci saranno ulteriori revisioni della spesa per quota 100 e reddito di cittadinanza. «Non siamo venuti qui con il cappello in mano» ha spiegato Conte...