Conte blinda Tria sulla manovra Di Maio: niente strappi con la Ue

IL RETROSCENAROMA «Le preoccupazioni del ministro Tria sono legittime». Una frase, secca, a smorzare il consueto sorriso che incornicia il suo volto. Così venerdì sera il premier Giuseppe Conte, con garbo ma decisione, ha preso una posizione. E in un certo senso ha blindato dagli assalti di Lega e M5S, il titolare di via XX Settembre. Almeno per ora. D'altronde da una parte c'è chi spinge per la flat tax e dall'altra chi per il reddito di cittadinanza. In mezzo: l'equilibrio dei conti, i vincoli europei e lo spread che potrebbe tornare a...