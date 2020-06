LE REAZIONI

TREVISO La Lega lo dice senza troppi giri di parole: «Il centro d'accoglienza all'ex caserma Serena va chiuso». Lo sottolinea con forza il commissario provinciale Gianangelo Bof, lo ripete il sindaco Mario Conte. Ma il prefetto Maria Rosaria Laganà, pur ammettendo che la chiusura dei grandi centri d'accoglienza resta un obiettivo, raffredda gli animi: «Visti i numeri la chiusura del centro d'accoglienza non è ancora possibile. Ma di certo verrà ridimensionato. E di molto. Si sono liberati dei posti in altre strutture più piccole e provvederemo e ridistribuire i richiedenti asilo. Eravamo già pronti a farne uscire qualche decina, tra chi ha concluso il proprio iter burocratico e chi deve lasciare la struttura per problemi giudiziari, ma il lockdown ha bloccato tutto. Adesso però un ridimensionamento è necessario».

LA PREOCCUPAZIONE

Bof, pragmatico come sempre, è molto diretto: «Quanto è accaduto è inaccettabile. Sono stati aggrediti operatori sanitari che non stavano entrando per fare del male a qualcuno ma, al contrario, per aiutare queste persone. L'ex caserma Serena va liberata al più presto. La Lega viene sempre accusata di essere troppo severe o, addirittura, razzista. In realtà noi siamo vicini alla gente, conosciamo il territorio, e sappiamo le problematiche che ci sono. I grossi centri d'accoglienza sono un problema. Che va risolto al più presto». Il sindaco Conte invece chiede direttamente l'intervento del ministro dell'Interno: «Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dovrebbe lasciare le poltrone romane e venire a vedere cosa sta succedendo alla Serena per impostare una gestione seria dei centri migranti, soprattutto in questo momento storico. Non è possibile che i sindaci non abbiano risposte e che si trovino, da soli, a gestire rivolte». Sul punto il centrodestra è compatto. Davide Acampora (Forza Italia): «Il centro di accoglienza è come una bomba ad orologeria, mi auguro che la Prefettura prenda dei provvedimenti esemplari contro i responsabili di questa azione scellerata e ingiustificata dal momento in cui tutti gli ospiti erano stati già informati della necessità di effettuare i tamponi. Il centro di accoglienza deve essere chiuso nel più breve tempo possibile: risulta chiaro che ad oggi sussistono più le condizioni né di sopportazione sociale né tanto meno di accoglienza». Ancora più severo Davide Visentin (FdI): «I richiedenti asilo devono sottoporsi alla quarantena come è accaduto a chiunque sia entrato in contatto con il virus. Pretendiamo il pugno duro da parte delle istituzioni e l'espulsione immediatamente dopo che avranno trascorso la quarantena nella caserma».

LA CRITICA

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd, ricorda però che un'alternativa ai grandi centri d'accoglienza c'era: «La situazione dentro la caserma Serena ci deve preoccupare. Va assicurata la massima attenzione dal punto di vista sanitario per scongiurare in tutti i modi che scoppi un focolaio. L'emergenza che stiamo vivendo a causa della diffusione del virus deve indurre a scelte politiche di coraggio, ora più che mai. I grandi centri, come la Serena e la caserma Zanusso di Oderzo, vanno chiusi e va ripristinato subito il sistema dell'accoglienza diffusa, capace di coniugare sicurezza e integrazione». E qui chiama in causa la Lega: «Quel sistema virtuoso è stato cancellato dai tristemente famosi decreti Salvini, osannati dagli stessi sindaci leghisti che ora si lamentano. I grandi centri, che si sono ingrossati proprio a causa di quei decreti, sono potenziali focolai di virus e di sofferenza per chi è costretto a non ammalarsi per non perdere un posto di lavoro precario che finisce per essere l'unico mezzo che gli possa garantire un minimo di dignità e speranza».

