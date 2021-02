I Campionati del mondo di sci alpino saranno un grande appuntamento internazionale all'insegna della sicurezza e della tutela della salute di tutti, anche in epoca di Covid-19. Sono imponenti le misure adottate per gestire in maniera ottimale gli ospiti previsti per la manifestazione atleti, allenatori, dirigenti, tecnici, operatori dei media, skimen e per tutelare la comunità locale. Per la sicurezza di tutti, durante i Mondiali saranno adottate le seguenti misure di prevenzione: utilizzo della mascherina; costante sanificazione delle mani, con posizionamento di dispenser gel in ogni punto strategico;

misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso alle location e divieto di accedere a qualsiasi area dell'evento in caso di febbre pari o superiore a 37,5° o in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19; mantenimento del distanziamento sociale in tutti gli spazi indoor e outdoor, nei mezzi di trasporto e sugli impianti di risalita; installazione di barriere fisiche (es. plexiglass) dove non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale; pulizia e sanificazione costante di tutte le location dell'evento; utilizzo in ogni area di speciali pellicole fotocatalitiche per l'abbattimento di virus e agenti microbici; imitazione dei contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro, sistema delle bolle: si tratta di un ecosistema di gruppi di lavoro omogenei, che dovranno limitare al minimo i contatti con l'esterno e la condivisione di spazi fisici durante l'evento. In questo modo, sarà possibile preservare il principio di isolamento dei vari gruppi, evitando le intersezioni durante tutto il periodo di permanenza a Cortina. Le bolle sono individuate da colori diversi. Rossa: team (atleti, allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, skimen), personale della Fis, della giuria, del personale addetto al cronometraggio, Srs, personale addetto all'antidoping, personale medico e sanitario del soccorso. Gialla: giornalisti, fotografi. Blu: staff , volontari, personale di supporto, Forze dell'Ordine, fornitori. Verde: ospiti, rappresentanti istituzionali.

