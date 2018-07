Contatore in fiamme, fuga dagli alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FATTOVENEZIA Un contatore in fiamme scatena il panico in un piccolo palazzo. Attimi di vera a propria paura ieri mattina poco dopo le 11 in un edificio al civico 1799 di Cannaregio, a pochi passi dalla fermata Actv di San Marcuola.L'EPISODIOTutto accade in una manciata di minuti. All'improvviso il contatore che serve alcuni appartamenti dati in affitto ai turisti va in tilt. Da questo incidente si sviluppano le fiamme che in pochi attimi danno vita ad una densa nube di fumo. Le persone che si trovano all'interno chiedono aiuto e lo ricevono...