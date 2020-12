La Riserva di caccia di Belluno dona due apparecchiature all'azienda sanitaria Dolomiti e decide di devolvere le quote associative: altri 3500 euro a favore dell'Usl. Si tratta di strumentazione che si è resa necessaria all'inizio della pandemia d Covid- 19. Un gesto che è avvenuto nei mesi scorsi, come spiega il segretario della compagine, Ezio Roni.

«Vista l'emergenza che assumeva caratteri sempre più importanti, a marzo anche noi, come Riserva di caccia di Belluno, abbiamo scelto di mettere a disposizione una certa somma a favore della Uls di Belluno». Per valutare quali fossero le reali esigenze è stata contattata l'azienda spiegando il tipo di contributo che i cacciatori intendevano mettere a disposizione della collettività.

«Abbiamo quindi deciso di donare delle attrezzature anziché consegnare una busta di denaro», prosegue il segretario Ezio Roni. Solo qualche giorno prima di aver contattato la Uls, quest'ultima si era fatta fare un paio di preventivi per l'acquisto di un macchinario che misurasse la densità del gas nell'aria, all'interno di una stanza. Serviva per quantificare la quantità di ozono rimanesse, dopo aver utilizzato il sanificatore apposito. Per acquistare due di queste apparecchiature sono stati spesi 3400 euro, che arrivavano da una raccolta fondi durante degli eventi di beneficenza.

Un gesto di altruismo che non è bastato: «Volevamo fare di più e così abbiamo deciso conclude il segretario della Riserva di caccia di Belluno abbiamo quindi aggiunto anche 3500 euro: denaro proveniente dalle quote degli associati». La Riserva di caccia di Belluno conta circa 200 soci.

