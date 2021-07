Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTAGIO OLTRE CONFINEPORDENONE Contagiati in Francia durante il corso per diventare maestri di sci. Una ventina i giovani allievi residenti in Friuli Venezia Giulia (sui 38 partecipanti) che sono risultati positivi venerdì scorso al corso organizzato a Les Deux Alpes, un ghiacciaio a tremila metri nella Savoia francese, e che sono rientrati nella stessa giornata mettendosi in isolamento, quasi tutti sono asintomatici. Tra i 16 aspiranti...