Venti pazienti e due operatori dell'unità di medicina dell'ospedale di San Donà sono positivi al Covid. Così l'Ulss 4 ha deciso di trasferire 60 pazienti e chiudere una sezione dell'unità di medicina che verrà riattivata non appena effettuata la sanificazione, in un paio di giorni. Quanto ai positivi il personale aziendale è stato subito posto in isolamento, i pazienti sono in via di trasferimento al Covid-hospital di Jesolo e in strutture territoriali adibite ad accogliere degenti covid-positivi. Quello che può essere successo è che un paziente possa essere sfuggito al tampone, ovvero che si sia positivizzato subito dopo il ricovero, estendendo così il contagio ad altri. Considerato il sovraccarico di pazienti che si è ritrovato il Covid-Hospital, nel nosocomio jesolano è stata aperta anche la quinta sezione di malattie infettive, ricavata nei poliambulatori e seguita con il supporto del personale di Pediatria di Portogruaro. Di conseguenza a Portogruaro, pur garantendo i servizi, per qualche giorno non saranno più effettuati i ricoveri, che saranno spostati tutti a San Donà. Fino a qualche giorno fa il Veneto Orientale continuava a rimanere una sorta di isola felice: migliore rapporto tamponi-positivi con il 5% (ora raddoppiato) e migliore percentuale di contagiati nella popolazione della Rsa. Intanto all'ospedale civile di Venezia si potenzia l'area riservata ai malati.

