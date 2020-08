IL BOLLETTINO

TRIESTE Il mirino si è spostato: dai casi diretti, cioè collegati in modo chiaro e univoco ad alcuni centri di diffusione del contagio (le discoteche, i rientri dalle ferie, i ritorni dai Paesi dell'Est Europa), si è passati all'analisi dei contatti avuti dalle prime persone risultate positive. È il cosiddetto contact tracing, o più semplicemente tracciamento, una tecnica affinata negli ultimi mesi che permette di rompere la catena di replicazione del virus e di spegnere i focolai prima che raggiungano dimensioni difficili da controllare. Ed è quello che sta accadendo in Friuli Venezia Giulia dopo la scoperta di alcuni nuclei di contagio, come ad esempio quello legato alle discoteche di Lignano Sabbiadoro. E sono legati al tracciamento anche i numeri di ieri, in calo rispetto a quelli di sabato. In regione i nuovi contagi sono passati da 33 a 24, sette dei quali in provincia di Pordenone. Il tracciamento dei contatti legati al focolaio (di infetti, non di malati) delle discoteche di Lignano ha permesso di individuare altri sei casi, per un totale di 35 infezioni correlate da quando si è scoperto il cluster. Sono sette, invece, i casi legati alle ferie e ai rientri dall'area dei Balcani. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301 (19 più rispetto alla rilevazione si sabato). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e dieci sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rilevando che i dati di ieri sono la conseguenza del lavoro di contact tracing. Si tratta prevalentemente di contatti con contagi per persone rientrate per lavoro e ferie da Paesi dell'area balcanica e da frequentazione di discoteche. Sono stati rilevati 24 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.640: 1.455 a Trieste, 1.138 a Udine, 798 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono due persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.991, i clinicamente guariti sono 10 e le persone in isolamento 279. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

