ALLIEVO POSITIVO

CAVARZERE Il Covid-19 ha colpito la scuola media Cappon: uno studente (o studentessa, il sesso non è specificato) è risultato positivo e, di conseguenza, tutta la sua classe è stata posta in quarantena. Si salvano, per ora, dal provvedimento gli insegnanti e i parenti dei ragazzi in classe con il soggetto positivo che continueranno, i primi, a fare lezione nelle altre classi di competenza; i secondi, a svolgere le loro ordinarie attività, compresa la frequenza a scuola per quelli in età scolare.

FAMIGLIE AVVISATE

Il caso è scoppiato sabato mattina, quando la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Ilaria Finotti, ha saputo dalla direzione sanitaria dell'Ulss 3, che uno dei ragazzi della scuola media era risultato positivo al tampone. Probabilmente il ragazzino aveva accusato qualche sintomo nei giorni precedenti ed era stato controllato, come da protocollo. In seguito al riscontro della positività, la dirigente scolastica ha avvertito le famiglie degli altri compagni che questi avrebbero dovuto osservare un periodo di quarantena, fino all'esito di un tampone che sarà somministrato al Distretto sanitario, così come sarà fatto per tutti gli insegnanti che hanno avuto contatti con lo studente in questione e il cui elenco è stata acquisito dall'Ulss. Ieri mattina una ditta specializzata ha eseguito la sanificazione delle aule che, in questo modo, sono assolutamente sicure per altri studenti. La classe in quarantena sarà seguita con la didattica a distanza, in modo da restare al passo con il programma delle lezioni. La scuola, quindi, continuerà a funzionare normalmente, salvo l'accertato coinvolgimento di altri gruppi, nel qual caso la decisione se far continuare l'attività o disporre ulteriori misure di quarantena, spetterà non più alla dirigente, ma alla direzione sanitaria, in accordo con la dirigente stessa e la docente incaricata quale responsabile Covid della struttura. «Ho saputo sabato pomeriggio dalla dirigente scolastica di questo caso conferma il sindaco, Henri Tommasi e posso confermare che sono state adottate tutte le misure previste dai protocolli sanitari. Gli altri studenti, il personale scolastico e i cittadini, in generale, possono stare tranquilli: la situazione è sotto controllo». Nei giorni precedenti l'apertura delle scuole si era sparsa la voce di una positività riscontrata per una maestra della materna. Ma tale circostanza era stata successivamente smentita. In effetti gli esami sierologici sul personale scolastico dell'intera Ulss 3, eseguiti prima del 14 settembre, avevano riscontrato qualche centinaio di positività che, però, necessitavano della conferma con il test orofaringeo (il tampone) che, in questo caso, potrebbe aver smentito il primo test.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

