L'ALLARME

BELLUNO Dall'inizio dell'emergenza circa il 10 per cento del personale della Questura è stato contagiato. Non ha risparmiato nessuno il temibile virus: dagli agenti che stanno in strada (Volanti e Polizia Stradale) ai piani alti della sede di via Volontari della Libertá. Fortunatamente nessuno ha necessitato il ricovero: c'è chi ha riportato sintomi lievi, chi tosse e febbre, chi nessun sintomo. Il palazzo della Questura e anche la sede della polizia stradale sono stati sanificati per intero, ma il timore per chi è in prima linea come la polizia di Stato, che non può fermarsi, è sempre dietro l'angolo. Non tanto il contagio in prima persona, ma la paura di portare a casa il covid-19 ai propri cari. Si alza così il grido d'allarme del sindacato di polizia Siulp bellunese, che, come spiegato in una nota diffusa ieri «all'interno dei tavoli di confronto con l'amministrazione e ancora con specifiche note concernenti gli organici, ha invocato l'assegnazione di un medico della polizia di Stato a questo territorio, dove manca da diversi anni». Un appello rimasto però inascoltato: «Il nostro grido d'allarme spiegano dal Siulp bellunese è stato ignorato dal Dipartimento, impegnato nello specchiarsi della propria elefantiaca burocrazia».

LA CARENZA

Da quando è andata in pensione l'ultima dottoressa a Belluno non è arrivato più nessuno: certo forse si è optato per realtà più ampie, ma poi si scopre che in questure con un migliaio di dipendenti ci sono addirittura 3 medici, ma la metà dei positivi rispetto a Belluno. «Ora la situazione si legge nel comunicato firmata da Albino Rossa, che ricopre il ruolo di segretario provinciale dello stesso sindacato della sigla Siulp - impone determinazioni certe e strutturate. Non vogliamo fare inutili allarmismi ma riteniamo che oggi, nella piena crisi pandemica da covid-19 (e nell'imminenza del picco del contagio), non si possa più prescindere dalla presenza del medico del corpo e in tal senso questa segreteria provinciale ha nuovamente scritto al Ministero nonché alle autorità provinciali di pubblica sicurezza».

LA RICHIESTA

«Serve prosegue il Siulp - una presenza qualificata che sostenga, monitori e coordini il personale in divisa, asintomatico e non, proprio a fronte delle diverse positività che hanno interessato non uno, ma diversi poliziotti in servizio in questa provincia. Operatori che non si sono risparmiati nel loro silenzioso e quotidiano servizio e che con pari dignità affrontano il decorso sanitario».

SERVONO I TAMPONI

«L'auspicio conclude il sindacato - è che all'assegnazione invocata si sovrapponga un altro provvedimento chiesto da questa sigla: il monitoraggio di tutto il personale dell'helping profession attraverso i tamponi. Un accertamento sanitario che la Regione Veneto, con delibera della giunta regionale n. 344 del 17 marzo, ha previsto, ma del quale non si è avuto ancora alcun riscontro».

