VIGONOVO

Luca Guglielmo aveva 22 anni. Abitava in via Leopardi a Vigonovo con papà Sandro, mamma Teresa e la sorella 12enne Elisa. Era nato con la sindrome di Down, ma era autonomo in tutto. Dopo aver frequentato con profitto le scuole elementari e medie del suo paese, si era diplomato all'istituto tecnico Cesare Musatti di Dolo con indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Dallo scorso novembre era ricoverato in ospedale per miocardite.

Il 4 dicembre era stato operato al cuore. L'operazione è andata bene, ma l'esame svolto in contemporanea ha evidenziato la positività al covid. Nella mattinata di giovedì è deceduto all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. I suoi genitori non riescono a darsi pace. Dal 2 dicembre erano riusciti a vederlo e parlargli solo due volte tramite un tablet.

«Ci ha risposto muovendo solo la testa, quasi a dirci che stava andando tutto bene - dicono i suoi genitori - I medici ci avevano detto che Luca aveva superato brillantemente l'operazione, ma poi non siamo più riusciti ad aver contatti con i sanitari perché anche noi abbiamo dovuto metterci in quarantena. Ancora non conosciamo la vera causa del suo decesso». Nonostante l'handicap, Luca era un ragazzo simpaticissimo, assai socievole e molto attivo in casa e fuori.

Era un assiduo frequentatore della parrocchia, dove svolgeva incarichi di vice animatore del Grest. «La sua gioia contagiava tutti», dice don Francesco. Frequentava con assiduità l'associazione di volontariato Mani in Terra di Vigonovo, che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità tramite l'utilizzo dell'agricoltura sociale. Dopo il diploma aveva anche trovato lavoro, per due giorni alla settimana, presso il ristorante Green Garden di via Asseggiano a Mestre. Ci andava da solo, prendendo due diverse linee di autobus. I funerali avranno luogo alle 15 di lunedì 18 nella chiesa arcipretale di Vigonovo, in diretta streaming sul canale youtube parrocchiale. Il suo corpo verrà cremato.

Vittorino Compagno

