MESTRE Sarà la Procura di Venezia a dover accertare se si possano configurare responsabilità a carico del Policlinico San Marco per il decesso di un paziente di 87 anni avvenuto lo scorso 17 maggio dopo aver contratto il coronavius.

A chiedere l'apertura di un'inchiesta è il figlio della vittima che, assistito dall'avvocato Alvise Muffato, ha presentato una querela con l'obiettivo di verificare se vi siano state omissioni o mancanze nelle necessarie cautele per evitare il contagio all'interno della struttura sanitaria di Mestre.

L'anziano era stato inizialmente ricoverato, il 1 aprile, all'ospedale all'Angelo a seguito di problemi renali e per 16 giorni fu sottoposto ad analisi e trattamenti, per poi essere trasferito al Policlinico San Marco, a partire dal 17 aprile, per la prosecuzione delle cure riabilitative necessarie. Ed è al Policlinico, un paio di settimane dopo il suo arrivo, che le condizioni di salute dell'anziano improvvisamente peggiorarono. Ad accertare che si tratta di coronavirus è stato il tampone effettuato dal personale sanitario.

I familiari avevano iniziato a preoccuparsi qualche giorno prima, leggendo le notizie pubblicate da Il Gazzettino che dava conto, nell'edizione del 25 aprile, di un focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno della struttura sanitaria di viale San Marco, pubblicando un'intervista del direttore sanitario che faceva risalire l'inizio del contagio ad una settimana prima.

Inizialmente il figlio dell'anziano fu tranquillizzato dal personale del Policlinico, il quale gli comunicò che il padre non era entrato in contatto con nessun altro contagiato. Ma qualche giorno più tardi, a seguito dei risultati del tampone, risultò, invece, che l'ottantaseienne era rimasto contagiato.

Le condizioni dell'uomo peggiorarono giorno dopo giorno. Nel frattempo si era provveduto al trasferimento del paziente a Dolo, dove situazione si è poi aggravata, fino al decesso avvenuto il 17 maggio.

Nella querela vengono citate le ragioni, annotate nella cartella clinica, per cui l'anziano era stato inizialmente spostato dall'Angelo al Policlinico San Marco, ovvero per motivi organizzativi conseguenti al Covid.

«Dicitura tristemente paradossale - scrive il figlio della vittima - considerato che i motivi organizzativi alla base del trasferimento avrebbero dovuto essere adottati in ragione della tutela della salute, mentre nel caso di specie si è agito in danno della medesima tutela... Il trasferimento al Policlinico è equivalso a tutti gli effetti ad una condanna a morte!»

Alla Procura viene chiesto di accertare se all'interno del Policlinico San Marco, in una fase ormai avanzata della diffusione del Covid 19, sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire la salute dei pazienti, così come indicate dai vari decreti emessi dal Governo e dalla Regione Veneto. E, nel caso, di individuare le responsabilità di eventuali mancanze colpose.

Numerosi altri familiari di vittime da Covid si sono rivolti ad avvocati, ma non si sa quante querele penali siano state presentate e casue civili siano state avviate.

