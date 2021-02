IL BILANCIO

VENEZIA Quattro i lavoratori morti per Covid contratto sul posto di lavoro e 2.282 le denunce di infortunio presentate per positività all'infezione. Questi, in estrema sintesi, i dati su Venezia relativi all'impatto del coronavirus visto dalla parte dei luoghi di lavoro, registrati dall'ultimo report regionale dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering di Mestre, mentre ricorre l'anniversario dell'inizio dell'emergenza sanitaria.

Con i suoi quattro morti Venezia divide con Treviso il primato in Veneto dei lavoratori deceduti per Covid contratto nell'esercizio della professione, 12 in tutto. Per quanto riguarda il numero delle denunce d'infortunio legate al virus, il Veneto è terzo in Italia dietro la Lombardia e il Piemonte. Nel raffronto gennaio 2020-gennaio 2021, sono esattamente 14.332 i lavoratori contagiati, un numero che è aumentato considerevolmente a gennaio rispetto a dicembre, +20,4% sui 12.735 di dicembre, quasi il doppio della variazione nazionale, 12,8%. Guardando alle province, Venezia è cresciuta del 24,2% rispetto a dicembre, dietro a Rovigo (+31,7%), Padova (+31,6%) e Vicenza (+19,4%), ma davanti a Belluno (+18,2%) e Treviso (+14%). Prevedibilmente il settore più colpito è quello della Sanità e Assistenza sociale, cui si riferisce ben il 79,9% degli infortuni. Per quanto riguarda le professioni, in testa ci sono i tecnici della salute (il 36,6%) al cui interno, nell'85% dei casi, sono infermieri, i più colpiti in assoluto.

