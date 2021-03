IL CASO

VENEZIA Trentadue ricorsi pilota, trentadue contagi da Covid sul posto di lavoro che non sono stati riconosciuti come infortuni dal datore. E adesso trentadue fascicoli spediti all'Inail per una più attenta valutazione. Pochi casi nella costellazione dei contagi di un anno di pandemia, ma possono segnare una strada, perché le segnalazioni continuano.

A spedirli all'Istituto nazionale dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro è stata, nei giorni scorsi, la Cgil Funzione Pubblica di Venezia che ha ricevuto le segnalazioni dai propri iscritti. Le pratiche in questione riguardano 4 educatrici e 5 ausiliarie di scuole materne o nidi per il Comune di Venezia; 20 casi per le tre residenze di Anni Sereni nelle sedi di Mestre, Scorzè ed Eraclea; 2 casi alla Residenza Riviera del Brenta, 1 segnalazione San Camillo a Venezia e 2 alla Residenza Casson di Chioggia. Questo mentre l'Ulss 3 (tra i luoghi di lavoro con il maggior numero di contagi tra dipendenti, come ovvio che sia) ha sempre riconosciuto l'infortunio da pandemia avviando più di 600 pratiche riguardante il personale delle professioni sanitarie e della dirigenza medica. Lunedì lo stesso Istituto ha stabilito che medici e infermieri no vax in caso di contagio avranno comunque diritto alla copertura Inail per infortunio sul lavoro in risposta ai dubbi sollevati dal Policlinico San Martino di Genova, dove nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid quindici infermieri che avevano rifiutato il vaccino. Interrogata, l'Inail ha detto che il contagio da Covid va coperto dalla polizza.

«I contagi da Covid-19, dato l'elevato rischio professionale, sono considerati infortuni sul lavoro, anche quando l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica - spiega Daniele Giordano, segretario generale di Fp Cgil di Venezia - Il riconoscimento dell'infortunio da Covid-19 è previsto per tutti quei lavoratori che hanno un contatto costante con il pubblico o i pazienti come ad esempio il personale non sanitario degli ospedali o delle strutture d'assistenza con mansioni tecniche, di supporto, ma anche per gli addetti alle pulizie o al trasporto malati». E come funziona? Spetta al medico trasmettere la certificazione all'Inail con i dati del datore di lavoro e dei periodi di astensione legati al contagio. A sua volta il datore di lavoro deve fare denuncia o dare comunicazione all'Inail, allegando la documentazione sanitaria. La decorrenza della malattia parte dalla certificazione del contagio ma è retroattiva per i giorni di astensione legati alla quarantena o isolamento fiduciario. Da qui si apre poi la possibilità di contagio anche in itinere nel percorso casa-lavoro con anche la deroga all'utilizzo del mezzo proprio. Malattia o infortunio? In caso di dubbio ci penserà l'Inail.

