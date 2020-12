LA SITUAZIONE

BELLUNO Contagi in forte crescita e pressione sugli ospedali sempre più forte. La riorganizzazione in base alle necessità è costante. Nelle ultime ore chiuso l'ospedale di comunità di Agordo e aperti altri due reparti per pazienti positivi. L'onda covid, purtroppo, non dà segno di resa. Ieri sono stati scoperti 317 nuovi positivi in provincia. Portando a 5461 il numero degli attualmente positivi in provincia: per dirla in altri termini uno ogni 36 residenti. Per la terza volta, da inizio mese, è stata sfondata quota 300. Ma non è l'unico dato preoccupante. Perché nel mare di positivi ci sono anche coloro che purtroppo non ce la fanno. Sono le persone più fragili - nonni, genitori, zii che nella maggior parte delle volte stanno lottando contro altre patologie. Nelle ultime 24 ore sono morti 6 pazienti ricoverati negli ospedali di Belluno e di Agordo. A parte due ultraottantenni, gli altri avevano tra i 60 e i 71 anni. Il bollettino è nero. Nei primi 17 giorni del mese hanno perso la vita già 61 persone.

LA RIORGANIZZAZIONE

L'enorme mole di positivi ha un impatto evidente sugli ospedali che devono essere riorganizzati ogni giorno a seconda di ciò che accade. Attualmente i ricoverati sono quasi 200. Ce ne sono 124 in area non critica, la maggior parte all'ospedale di Belluno, che fanno rimanere la provincia in fascia 5 (la più alta sul fronte dei ricoveri non gravi). A questi, si aggiungono i 49 pazienti che si trovano negli ospedali di comunità e i 10 in Terapia intensiva. Al 15 dicembre, cioè fino a martedì, più di un terzo dei ricoveri a lunga degenza era formato da persone positive al covid-19. Ce n'erano infatti 156 su un totale di 462. Sono numeri. Cosa significano? Innanzitutto che c'è meno spazio per coloro che non sono positivi e hanno bisogno di un posto letto in ospedale. In secondo luogo che il carico di lavoro legato alla gestione dei nuovi casi, dai drive-in fino al ricovero in ospedale, passando per il tracciamento (l'Usl ad inizio epidemia aveva spiegato di riuscire a gestire al massimo un incremento giornaliero di sessanta positivi) rischia di schiacciare il sistema sanitario.

LA DIFFICOLTÀ

Medici, infermieri e oss sono pochi e, soprattutto, si ammalano come gli altri. In questa seconda ondata l'azienda sanitaria si è dovuta reinventare cedendo sempre di più al principio della flessibilità. I ricoveri di oggi non sono quelli di ieri e non saranno quelli di domani. Questo significa che, all'occorrenza, potranno essere chiuse o riaperte alcune aree. È l'ospedale di comunità di Agordo a offrire l'esempio perfetto. Mercoledì, infatti, è stato chiuso dall'Usl 1 Dolomiti. Una notizia che, letta in modo superficiale, potrebbe dare l'impressione che le cose stiano migliorando: chiude un'area che ospita pazienti covid; quindi il bisogno di posti letto è calato; quindi l'emergenza si sta affievolendo. Non è così. Analizzando meglio la quello che sta succedendo, si scopre che i cambiamenti non hanno riguardato solo l'ospedale di comunità di Agordo. In parallelo, l'azienda sanitaria ha aumentato anche i posti letto in reparti covid della provincia. Cioè sono diminuiti i pazienti con sintomi lievi, che necessitano di un'assistenza minore, e sono aumentati quelli per i quali il quadro clinico deve essere monitorato in modo più approfondito. La conclusione è che l'emergenza non si sta affatto esaurendo. Ci sono alti e bassi con cui l'azienda sanitaria deve confrontarsi ogni giorno.

I RINFORZI

Nonostante il periodo continuano le nomine dei dirigenti dell'Usl 1 Dolomiti in area amministrativa. L'ingegner Laura Chiea è diventata responsabile dell'unità operativa semplice di Ingegneria clinica, mentre l'ingegner Alessandra De Nardi è stata nominata responsabile della unità operativa semplice Sistemi Informativi. Inoltre è stato assunto un nuovo chirurgo vascolare, Matilde Zamboni, ed è in corso la procedura per l'individuazione del direttore del reparto.

LA DONAZIONE

Infine Confindustria Belluno Dolomiti ha deciso di pagare il noleggio di un camper che sarà utilizzato dall'azienda sanitaria per portare i servizi vicino ai cittadini, in agilità e sicurezza. Il primo impiego è stato quello delle vaccinazioni infantili ad Auronzo ma è solo l'inizio. «Stiamo testando l'operatività del camper per affinare il suo uso anche in vista della campagna vaccinale contro il Covid» spiega il Direttore del Dipartimento Sandro Cinquetti.

Davide Piol

