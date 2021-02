IL CASO

SAN NICOLÒ COMELICO/VALLE Dopo i due bambini positivi scoperti all'asilo di Valle di Cadore, ieri sono emersi altri casi in due strutture scolastiche di San Nicolò di Comelico. Ma non sempre è colpa dei piccoli alunni. È sufficiente un attimo di distrazione, una persona esterna che non sa di essere positiva e che abbassa la mascherina o tocca gli oggetti. E il virus, specie se nella variante inglese, si diffonde molto rapidamente. È il caso di San Nicolò di Comelico. Due collaboratori scolastici positivi al covid-19 e tutti i bambini in isolamento fino al 5 marzo. «Così anche la scuola elementare racconta il sindaco Giancarlo Ianese È risultata positiva una bambina e domani (oggi per chi legge, ndr) faranno i tamponi a tutti. Se negativi, riprenderanno le lezioni lunedì». Per Ianese il virus è un «rebus». Difficile interpretarlo, capire quali strade percorre, anticiparlo. Ma una cosa, il primo cittadino, vuole dirla: «Finché non c'era gente in giro si stava bene. Quando hanno ricominciato a muoversi i contagi sono ripartiti. Domenica qui c'è un'invasione di turisti e poi si vedono le conseguenze».

A certificare che anche nelle scuole della provincia di Belluno l'evoluzione dei contagi non procede in maniera positiva è il Team scuole del Dipartimento di Prevenzione che anche ieri, come ogni settimana, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi nelle scuole della provincia. Attualmente le classi in carico al Dipartimento sono 13, ed il numero è superiore di 6 unità rispetto alla settimana scorsa quando le classi erano 7: quasi un raddoppio. Il totale complessivo è distribuito in ordine e grado di scuola: Infanzia 4, Primaria 1, secondaria di Primo grado 3 e secondaria di Secondo grado 5. Da segnalare che il numero maggiore si trova proprio alle superiori che hanno riaperto alle lezioni solo dall'inizio del mese di febbraio. Sono invece 8 le classi attualmente in isolamento: 4 all'Infanzia, 2 ciascuno alla secondaria di Primo grado ed alla secondaria di Secondo grado. Le altre classi sono in sorveglianza scolastica, secondo il nuovo protocollo scuole. Dal 14 settembre 2020, giorno di avvio dell'anno scolastico, ad oggi sono state prese in carico 617 classi.

Significativo il dato sulle scuole superiori che, riaperte da sole quattro settimane, sono balzate in testa per numero di contagi. Ed è per questo che la fase di sperimentazione con la presenza degli studenti al 50% che doveva durare per tre settimane, è già stata prolungata almeno fino al 6 marzo. Al momento in cui, alla fine del mese di gennaio, la Regione Veneto aveva deciso che le scuole avrebbero riaperto, era stato appunto deliberato che dopo tre settimane ci sarebbe stata una verifica che avrebbe dovuto preludere così negli auspici all'aumento della percentuale di presenza di studenti a scuola. Passare cioè gradualmente dal 50% al 75% e poi ancora a crescere.

Di pari passo anche Dolomitibus aveva annunciato analoga verifica. Ma con l'ordinanza regionale del 16 febbraio 2021 è stato deciso che le scuole superiori proseguono nell'applicazione della didattica in presenza del 50% degli iscritti fino a marzo. In questo modo ogni Istituto prevede di accogliere ogni giorno non più del 50%. Una metà che può essere conteggiata dividendo il totale in base agli indirizzi di studio, in base alla divisione fra Biennio e Triennio o in altro modo. Le scuole intanto hanno accolto con favore l'estensione del vaccino al personale con più di 54 anni, perché ciò permetterà di aumentare sensibilmente il numero di Dirigenti, insegnanti e personale Ata che potrà recarsi a scuola in sicurezza. Ma per tenere ancora di più sotto controllo la situazione, oggi i Dirigenti Scolastici delle scuole superiori si incontreranno su piattaforma per fare il punto sulla situazione.

