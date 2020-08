L'APPELLO

TREVISO «Non si possono chiudere le aziende. In questo momento la nostra economia non se lo può permettere. Serve equilibrio. Bisogna imparare a convivere con il coronavirus, che a quanto pare è diverso da quello della scorsa primavera, spingendo al massimo sulle misure di prevenzione, sugli screening e sui controlli nei luoghi di lavoro. Si deve intervenire di volta in volta, limitando i danni. Ma non si può pensare di chiudersi a riccio». Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, non potrebbe usare parole più chiare. I focolai visti finora rappresentano dei campanelli d'allarme. A cominciare da quello esploso nell'azienda di macellazione polli Aia di Vazzola, che ha contato 178 contagi tra i lavoratori, più una quarantina tra i loro familiari. Tra questi ultimi anche un'operaia di 45 anni che lavora all'Electrolux (i colleghi impiegati nella stessa linea sono risultati negativi). Senza scordare la scia di contagi che ha riguardato la Bartolini. E il focolaio scoppiato nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena, ormai sgonfiato, che ha portato la task force dell'Usl a far partire indagini epidemiologiche in varie aziende. «Cosa succederebbe se ci mettessimo a chiudere tutto? Da quanto sappiamo il virus arriva dall'esterno. Nelle imprese di fatto si subisce il contagio sottolinea Pozza per questo bisogna lavorare sulla prevenzione. Le aziende sono le prime a volere il rispetto delle misure di sicurezza. Qui nessuno si diverte a evitarle. Non ci si deve dimenticare che i fondi per la cassa integrazione, così come quelli per la ricerca, arrivano dalle imprese che lavorano e che pagano i contributi».

IL PARALLELISMO

Il presidente della Camera di Commercio fa anche un parallelismo con le attività della parte pubblica. A partire dalla scuola, che fatica a gettare le basi per l'avvio del nuovo anno, fissato per il 14 settembre, per la mancanza di spazi e banchi, per la carenza di personale e le richieste di alcuni insegnanti, definiti lavoratori fragili, di non tornare in classe proprio a causa del rischio Covid. «Le scuole non possono rimanere chiuse. Già adesso i ragazzi non avranno la stessa formazione di prima dell'epidemia. La didattica a distanza non dà le stesse opportunità avverte Pozza nelle aziende private si fanno i controlli e si lavora. Si faccia così anche nel pubblico. Ci sono per caso lavoratori di serie A e lavoratori di serie B? Non scherziamo. Chi vuole vivere in una cappa di cristallo per non essere contagiato deve dimettersi. Così, però, non si andrebbe da nessuna parte. Lavoriamo gestendo le emergenze. Ma non fermiamoci».

L'EQUILIBRIO

Anche Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato, predica equilibrio. E invita a non abbassare le guardia sul piano della prevenzione contro il coronavirus soprattutto nei luoghi del divertimento. «Prima di arrivare a chiudere un'azienda bisogna fare tutti i tentativi possibili per gestire i casi di contagio mette in chiaro non va dimenticato che si lavora per otto ore al giorno. Nelle restanti ore della giornata i lavoratori hanno contatti di altro tipo. Il virus arriva più dai luoghi del divertimento che non da quelli di lavoro».

L'EMERGENZA

«In ogni caso non bisogna pensare che sia tutto finito, che l'emergenza sia passata e che ci sia il liberi tutti. Forse lo si è pensato nelle scorse settimane. Ed è stato un errore conclude Sartor siamo ancora in emergenza sanitaria. Il nostro obiettivo è essere l'elemento che interrompe la trasmissione del virus. Continuiamo a lavorare sulle prevenzione. Questo potrà portare anche a un aumento della qualità del lavoro. Stando attenti allo smart-working. È un'opportunità. Però c'è il rischio di finire chiusi in casa, prigionieri della paura. E questa potrebbe davvero portare a una crisi irreversibile per quanto riguarda la ripresa economica».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

