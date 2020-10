LA MAPPA

TREVISO «Il problema viene sottovalutato. Fino ad oggi abbiamo cercato di fare educazione per quanto riguarda il rispetto delle misure di prevenzione. Adesso basta: cominceremo a sanzionare chi non indossa la mascherina dove previsto, chi non rispetta il distanziamento e chi dà vita ad assembramenti». Il sindaco di Paese, Katia Uberti, annuncia il passaggio dai tentativi di persuasione alla linea dura. A Paese si contano una trentina di persone in quarantena domiciliare a causa del coronavirus. E quasi tutte hanno meno di 25 anni. «L'età media si è abbassata conferma il primo cittadino Bisogna stare attenti: si sta sottovalutando il problema». Proprio ieri la Marca ha superato quota 2.700 contagiati. Nelle ultime 24 ore sono emerse 268 nuove positività. Sul fronte delle scuole, ieri sono state messe in quarantena altre due classi: una sezione del secondo anno del Duca degli Abruzzi di Treviso, una prima del Brandolini di Oderzo e una sezione di una scuola materna. I ricoveri continuano progressivamente ad aumentare. Ad oggi sono 76 i pazienti Covid positivi che hanno bisogno delle cure degli ospedali. Nessuna chiusura nei Comuni ma nel mirino le cerimonie del primo novembre nei cimiteri. «L'afflusso numeroso che di solito caratterizza questo momento potrebbe diventare occasione di assembramenti», sottolinea don Mario Salviato, vicario del vescovo.

I CASI

A Treviso i cittadini positivi al Covid sono 156. A Spresiano oggi ci sono 22 persone in quarantena. Qui le celebrazioni in cimitero sono confermate. Gli accessi saranno controllati dai carabinieri in congedo e dalla protezione civile» spiega il sindaco Marco Della Pietra. A Mogliano attualmente ci sono 48 persone in quarantena. «Stiamo presidiando le piazze principali» dice il sindaco Davide Bortolato. Casier registra 5 persone positive e una decina in quarantena. «Da oggi scattano i monitoraggi serali della Polizia locale» spiega il sindaco Renzo Carraretto . A Casale si contano 18 casi di coronavirus. Compresa una persona ricoverata in ospedale.

CONEGLIANO

Nella città del Cima risultano esserci 110 persone in quarantena. «La situazione in città è sotto controllo ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia ammonisce il sindaco Fabio Chies continuiamo a rispettare le regole perché è l'unico modo per evitare chiusure, che al momento non sono in programma». Situazione che non desta allarmi particolari anche nella vicina Susegana: «Attualmente abbiamo 24 concittadini positivi, nessuno dei quali è ricoverato. Sono tutti asintomatici in isolamento domiciliare. La fascia d'età maggiormente coinvolta è quella media, tra i 40 e i 50 anni» fa sapere il sindaco medico Vincenza Scarpa.

NELL'OPITERGINO

A Oderzo ono una cinquantina le persone in autoisolamento domiciliare perché riscontrate positive al coronavirus. A Fontanelle in isolamento sono in 12, a Mansuè una decina. «Il fenomeno è in crescita dice il sindaco Ezio Dan -. Il distanziamento è fondamentale quando in famiglia ci sono persone anziane». Ma nell'Opitergino i sindaci non hanno per il momento intenzione di chiudere piazze o luoghi molto frequentati. «Non credo ci siano né le condizioni né le motivazioni per prendere quel provvedimento» dice la Scardellato.

NEL VITTORIESE

Nessuna chiusura di vie o piazze per evitare assembramenti. I sindaci di Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Pieve di Soligo al momento non prevedono simili provvedimenti. Crescono sì i numeri dei positivi al Covid-19, ma la situazione è al momento sotto controllo. A Vittorio Veneto si registrano 42 positivi. «Da domenica pomeriggio l'ospedale di Vittorio Veneto è stato riportato al suo status di Covid-hospital ed è iniziata l'operazione di trasferimento dei positivi per concentrarli qui e liberare gli altri nosocomi». A Pieve di Soligo i positivi al Covid-19 sono 38 tutti al proprio domicilio. A Valdobbiadene si contano una trentina di persone isolate. «La situazione è sotto controllo afferma il sindaco Luciano Fregonese -. Nel fine settimana faremo dei controlli per verificare il comportamento dei cittadini».

NELLA CASTELLANA

Asolo con una 30ina di persone in quarantena e 20 positivi, ha già messo da lunedì uno stop su manifestazioni, visite guidate ed eventi. «Stop anche alle camminate organizzate e delle visite guidate spiega il sindaco Mauro Migliorini Da ieri sera è tornata in servizio anche la pattuglia della polizia locale per controllare il rispetto degli orari dei locali e il servizio solo al tavolo». Monitoraggi in tutta la Provincia, anche a Castelfranco durante il fine settimana. Spiega il sindaco Stefano Marcon: «Ci saranno dei monitoraggi da parte delle forze dell'ordine preposte ma non saranno messe restrizioni per questo fine settimana».

Ma.Fa. - An.Fr- C.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA