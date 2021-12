LA LOTTA AL VIRUS

VENEZIA È record assoluto di contagi da Covid in provincia: ben 938 ne sono stati registrati ieri dal bollettino ufficiale di Azienda zero, che somma i casi dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale. Un numero mai così alto prima durante tutta la pandemia: quelli che gli si avvicinano maggiormente sono i 913 del 31 dicembre dello scorso anno quasi nel pieno della terza ondata che si è verificata proprio in occasione delle feste di fine anno.

TREND IN AUMENTO

Insomma, l'infezione corre veloce e l'allerta sale proporzionalmente all'aumento dei contagiati. Lo scarto di giornata, tra mercoledì e giovedì scorsi, è stato pesantissimo: mercoledì, infatti, erano stati riscontrati 605 nuovi positivi; sono bastate appena 24 ore perché la rilevazione schizzasse fino a quasi mille. Di pari passo crescono gli attualmente positivi, che adesso sono 9.663 e si apprestano a superare la quota psicologica dei 10mila. Anche la casella dei morti si muove in maniera preoccupante: altri tre, ieri, per un totale di 2.116 da inizio pandemia, con una differenza di +29 rispetto ai 2.087 calcolati dal bollettino al primo dicembre, una media di quasi due al giorno in poco più di due settimane. Eloquente.

I RICOVERI

Aumentano pure i ricoverati, che adesso sono 181 nel computo generale della provincia, con 21 in condizioni serie in terapia intensiva. L'Ulss 3 Serenissima finora ha somministrato 1.118.568 dosi di vaccino, tra prime dosi, richiami e terze dosi booster. Un impegno che da due giorni ha visto aggiungersi la vaccinazione pediatrica, tra i 5 e gli 11 anni partita con circa 3.500 prenotazioni, più o meno un decimo della platea eleggibile composta da 35mila bambini in questa fascia d'età. La circostanza che, nonostante il numero dei vaccinati aumenti sempre di più, pari a circa il 90% tra la popolazione che ha maturato il diritto a farli, i contagiati siano tantissimi non sorprende il dottor Sandro Panese, direttore delle Malattie infettive all'ospedale dell'Angelo di Mestre e al Civile di Venezia.

L'INFETTIVOLOGO

«Il picco pandemico che stiamo registrando è dovuto a un insieme di fattori afferma Anzitutto d'inverno, con le temperature più basse, la diffusione dei virus respiratori, e il Covid rientra in questi, è maggiore. Anche l'influenza comincia a comparire in maniera significativa. Inoltre va considerato che nell'ultimo anno la variante Delta si è imposta con la sua maggiore capacità di circolazione e contagiosità, raggiungendo il 98% dei casi. Sappiamo che il vaccino sta confermando la sua efficacia in termini di protezione dalle forme gravi di malattia, ma in sé non impedisce i contagi. Da ultimo c'è ancora una fetta di popolazione non trascurabile che non è vaccinata. Gli stessi bambini, che finora non sono stati interessati dalla profilassi, sono facilmente vettori dell'infezione, anche se magari loro neppure si ammalano».

Il primario Panese conferma che «i casi gravi in terapia intensiva e tra i decessi riguardano quasi sempre soggetti non vaccinati. Se non avessimo a disposizione il vaccino, oggi saremmo qui a contare molti più ricoverati e molti più morti di quelli che ci sono. Il virus è diventato ormai una presenza endemica: è indubbio che chi non si è vaccinato ha molte più probabilità di contrarlo. Usando una similitudine, quello che dobbiamo fare è togliergli la palestra che gli serve ad allenarsi per replicarsi e continuare a camminare. Solo aumentando sempre di più la platea delle persone vaccinate sarà possibile ridurre la massa circolante e alla lunga permettere il controllo epidemiologico. Più saranno i vaccinati in totale e meno il virus si costruirà varianti».

Sull'impatto della Omicron, in particolare, Panese spiega che «non ci sono ancora studi a sufficienza sull'efficacia del vaccino, ma ciò che sappiamo per certo è che anche su questo versante funziona ed è in grado di evitare le forme gravi di malattia che mandano in terapia intensiva». Sarà dunque un Natale delicato: «L'obiettivo conclude il primario è fare tutto il possibile per evitare situazioni di criticità, consci che sta alla responsabilità di tutti avere i comportamenti necessari e osservare le regole per combattere il virus».

Alvise Sperandio

