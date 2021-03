I NUMERI

JESOLO Contagi in continua salita in tutto il Veneto orientale, da oggi al Covid hospital di Jesolo apre un nuovo reparto di malattie infettive. Si tratta del reparto Covid 3A, che avrà a disposizione 19 nuovi posti letto e che si aggiunge alle sezioni Covid 1 e Covid 2, quest'ultima aperta lo scorso autunno e mai chiusa. In questo momento i posti letto garantiti nei reparti di malattie infettive ricavati nell'ospedale di via Levantina sono 46, con la possibilità di allestire altri nuovi reparti fino a un massimo di 90 posti letto.

Ma anche ieri il numero dei ricoveri è salito ancora con 36 persone ricoverate in area malattie infettive (+ 5 rispetto a domenica sera) e 9 in terapia intensiva (un ricovero in più rispetto al giorno precedente), reparto che però in appena sei giorni ha triplicato il numero dei suoi ricoverati. Dieci, invece, le persone ricoverate al centro servizi Stella Marina.

Ma a confermare il trend in aumento è anche il totale delle persone positive nell'Ulss4, ieri arrivato a quota 1544, con un'età sempre più bassa e un aumento complessivo di 327 contagiati in dieci giorni. 99, invece, il numero dei nuovi positivi registrati ieri, un numero in leggero calo rispetto ai giorni scorsi e che conferma un andamento altalenante tra cali e impennate improvvise.

Di fatto una tendenza in linea con quanto accaduto lo scorso febbraio, da quanto i casi hanno ripreso a salire.

Ed è per questo che dalla direzione dell'Azienda sanitaria è stato deciso di riaprire il nuovo reparto.

«La situazione, pur rimanendo sotto controllo spiega il direttore generale, Mauro Filippi , desta preoccupazione e non può ovviamente essere sottovaluta. Ogni giorno stiamo assistendo ad un aumento dei ricoveri: è un aumento che per certi versi possiamo definire lento ma al tempo stesso costante e che, ripeto, non possiamo trascurare». Da ciò la scelta di aprire il terzo reparto, con altri 19 posti letto. «Aumentano i ricoveri aggiunge Filippi perché nei pronto soccorso arrivano più persone che hanno bisogno di essere ospedalizzate. Ormai questa è una situazione che dura da alcune settimane, ci auguriamo che con le chiusure delle scuole, le nuove restrizioni ma anche con le vaccinazioni, si inizi a vedere una diminuzione del numero dei contagiati assieme a quello dei ricoveri. Del resto i provvedimenti attuati servono a questo. Probabilmente non sarà un effetto immediato e ci vorrà ancora qualche giorno di attesa. Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ogni evenienza». (g.bab.)

