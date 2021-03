IL BILANCIO

VENEZIA Un anno fa, oggi. Non solo un anniversario, ma il Veneziano che si apriva alla primavera il 13 marzo del 2020 è lo stesso territorio che affronta, da lunedì, un nuovo lockdown totale. Giù le serrande dei negozi, sport addio (fatto salva qualche corsetta attorno a casa), bentornata Dad per 110mila studenti di ogni ordine e grado. In mezzo un anno di coronavirus ma in fin dei conti sembra non essere cambiato nulla: sulle spalle la pesantezza di un'economia in ginocchio, lacrime per le vittime e la paura di contagiarsi e contagiare chi è più debole. Dopo un anno, ieri, la chiusura di un cerchio proprio nel giorno in cui, per l'area metropolitana di Venezia, il bollettino torna a fare paura e il Governo decide la nuova serrata generale, nonostante nel territorio vivano due anime: quella del Veneto orientale con il tasso di positivi su 100mila abitanti più alto di tutta la regione e il veneziano che dalla soglia dei 250 casi per 100mila abitanti è ancora distante e solo a Chioggia tocca i 200.

Di colpo, il 3 gennaio. È dall'inizio dell'anno - quando però si boccheggiava nella coda della seconda ondata, e si viveva la zona rossa di Natale e Capodanno - che non si verificavano così tanti contagi come ieri: 678 nell'ex provincia, ora area metropolitana. Logico che un balzo simile porti gli attualmente positivi a 5.762 e i casi totali dal 22 febbraio 2020 a 56.837.

Leggero aumento anche nei ricoveri con il totale che sale a 186 ospedalizzati (con un +1 di variazione su giovedì) di cui per 21 persone (+3) in Terapia intensiva. E anche il numero dei malati gravi riporta il Veneziano indietro nel tempo fino al 29 gennaio, ma allora la lettura del dato significava una costante discesa dei posti letto occupati. Adesso, da tre giorni, è una risalita continua. Nessuna tregua nemmeno per i decessi: ieri altre 3 croci, il totale tocca così 1.744 decessi.

Veneto Orientale maglia nera per contagi. Lo dicono i dati ufficiali: l'incidenza è di 310,95 positivi ogni 100mila abitanti. La situazione dell'Ulss4 precede rispettivamente quella di Asolo (292,81) e Alto Vicentino (284,03). «Non è una sorpresa - commenta il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi - perché lo dicevano già i dati dell'altro giorno: eravamo preparati e affrontiamo la questione senza allarmismo, nella speranza che si possa iniziare a scendere». Il totale dei positivi è di 1276 (ieri i nuovi positivi sono stati 117), con una curva che si è confermata rispetto agli ultimi due giorni e quindi in leggera diminuzione rispetto al 9 marzo (1344 positivi complessivi), così suddivisi per comune: Annone Veneto 16, Caorle 73, Cavallino-Treporti 36, Ceggia 13, Cinto Caomaggiore 17, Concordia Sagittaria 76, Eraclea 35, Fossalta di Piave 9, fossalta di Portogruaro 120, Gruaro 21, Jesolo 158, Meolo 15, Musile di Piave 29, Noventa di Piave 20, Portogruaro 218, Pramaggiore 36, San Donà di Piave 173, San Michele al Tagliamento 81, San Stino di Livenza 93, Teglio Veneto 18 e Torre di Mosto 19. Situazione che continua ad essere più preoccupante nel Portogruarese, dove i contagi sono complessivamente 769, contro i 507 del Sandonatese. I pazienti ricoverati sono 51, 8 in terapia intensiva (di questi, tre sono tra San Donà e Portogruaro, gli altri a Jesolo), 31 in malattie infettive (sui 44 attualmente a disposizione) e 12 nella struttura Stella Marina, sempre di Jesolo.

A proposito del Covid-Hospital, è stato disposto che vengano preparati altri due posti letto in terapia intensiva, passando così a 8, sui 16 a disposizione. «Si tratta di dati che possiamo definire stabilmente elevati - ha detto ancora Filippi - Stiamo continuando a salire: speriamo di non fare il salto come l'Emilia Romagna. Solo la prossima settimana, però, saremo in grado di capire se, con la chiusura delle scuole, ci sarà una inversione della curva; al momento è difficile da calcolare».

Il dg confida molto nei vaccini. «Domenica sarà un bel segnale, quello che daremo, con i 1400 vaccini (1200 dei quali al PalaInvent di Jesolo), in pratica triplicando il numero dei vaccini. La settimana successiva andremo a regime con numeri molto alti. L'obiettivo è di arrivare in tempi stretti agli oltre 2mila vaccini al giorno. E per questo stiamo reclutando personale, anche volontario, per riuscire a trovarci pronti per quando potremo avere a disposizione un numero più alto di vaccini». Parallelamente Filippi continua a invitare al rispetto di tutte le norme necessarie per evitare il propagarsi dei contagi.

Fabrizio Cibin

Nicola Munaro

