IL BILANCIO

VENEZIA Contagi quasi raddoppiati rispetto ai giorni precedenti e altri 14 decessi, mentre continua la discesa dei ricoverati (tanto in Malattie infettive quanto in Terapia intensiva) e degli attualmente positivi. A certificare l'andamento del virus ieri, è stato il bollettino di Azienda zero che per quanto tocca al Veneziano, ha registrato 116 nuovi casi (erano stati 60 lunedì) che portano il totale a 50.311 contagiati, 6.198 dei quali attualmente positivi. Crollo dei ricoverati totali (240, cioè -19) e discesa delle Terapie intensive (17, -2). Ma purtroppo aumentano ancora le croci, arrivate in tutto a 1.589 con i 14 decessi di ieri, nel contesto di un trend che è stato molto pesante un novenbre e dicembre e che non ha presentato segni di rallentamento nel mese scorso.

LA COPPIA DI NOALE

Strappati dal Covid a 4 giorni di distanza l'uno dall'altra. Gilberto Marcato, 76 anni, è mancato giovedì sera dopo aver contratto il virus. A contatto in casa si era ammalata anche la moglie, Nadia Tegon, mancata lunedì a 70 anni. Un altro caso doloroso di coniugi contagiati insieme e che insieme hanno lasciato i loro cari nel giro di pochi giorni, dopo una vita trascorsa insieme. Era successo pochi giorni fa a Mirano e a Mira, ora è Noale a stringersi attorno alla famiglia Marcato, nota in paese per aver avviato e gestito alcune attività di pescheria, tra cui l'ittica Marcato Primo Sbarco in zona industriale. Una coppia molto affiatata nella vita, che lascia due figli, Raffaele e Tiziano, capaci non solo di seguire le orme lavorative del padre ma di avviare attività di primo piano per proseguire quella che era prima di tutto una passione di famiglia. Insieme, Berto e Nadia hanno trascorso tutta la loro vita, con le fatiche familiari e lavorative, senza mai separarsi e non era raro vederli passeggiare insieme a Noale, spesso mano nella mano. Dove c'era uno, si trovava spesso anche l'altra e così, sempre insieme, se ne sono andati, a poca distanza l'uno dall'altra, dopo aver condivido anche l'ultimo dramma, quello della malattia. Un dramma che che non è ancora del tutto finito: anche uno dei figli, Tiziano, è ricoverato in ospedale per Covid, anche se non corre pericolo di vita. Una famiglia di pescatori, un'attività di successo avviata da Berto con una pescheria nei mercati della zona, poi tramandata ai figli che, seppur prendendo strade diverse, avevano portato avanti la passione per il mare e la pesca, la conoscenza del settore e la qualità del prodotto venduto. Il dramma della famiglia Marcato non è purtroppo il primo che strappa a figli e nipoti entrambi i genitori, o nonni. Lo scorso mese è toccato a due coniugi di Mirano, Luciana Salvetti e Giorgio Pitteri di 87 e 89 anni, morti a 18 giorni di distanza l'uno dall'altra dopo essere stati entrambi contagiati. La stessa cosa è capitata a Mira a Candida Martin e Giuseppe Vanza, moglie e marito di 88 e 94 anni, mancati a distanza di tre giorni.

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

