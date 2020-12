IL BOLLETTINO

UDINE Contagi in lieve calo in regione nelle ultime 24 ore: le nuove positività registrate in regione sono state 702, erano state 755 il giorno precedente. Resta stabile invece il numero delle persone che hanno perso la vita: un decesso in meno rispetto ai 21 che erano stati registrati sabato. Resta di fatto stabile il numero di pazienti ricoverati nelle Terapie intensive. Mentre aumenta, anche se di poche unità, il numero dei malati ricoverati in area medica negli ospedali regionali.

I DATI

In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27% dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati venti decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti a sistema soltanto ieri anche se avvenuti nel periodo dall'1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467, di cui: 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone e 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.500.

I RICOVERI

Salgono a 59 (uno in più rispetto al giorno precedente) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 (rispetto ai 640 delle 24 ore precedenti) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035, con la seguente suddivisione territoriale: 344 a Trieste, 421 a Udine, 214 a Pordenone e 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 18.932, i clinicamente guariti 469 e le persone in isolamento 14.320. Nel dettaglio dei dati di ieri sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 99 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 53. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un'ostetrica e due infermieri; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico e un Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un medico, un Oss e un educatore. Infine, da registrare le positività al virus di due persone di rientro dal Bangladesh, una dalla Croazia e una dalla Romania.

L'ORDINE DEI MEDICI

Intanto l'Ordine dei Medici di Udine accoglie l'appello dei giovani medici che hanno partecipato al concorso unico nazionale per entrare nelle scuole di specialità e stanno ancora attendendo le graduatorie e le assegnazioni presso le Scuole bloccate a causa dei ricorsi. Sono 24mila in tutta Italia e circa 500 in regione e al momento non lavorano dopo aver dato le dimissioni dal servizio di Continuità assistenziale, le Usca, il servizio di Contact Tracing, le guardie mediche e le sostituzioni di medicina generale, incarichi questi quasi tutti incompatibili con la presa di servizio nel Corso di specialità. Per questo la maggior parte dei medici abilitati non specializzati - rileva l'Ordine - ha già rassegnato le dimissioni basandosi su cronoprogrammi sul cui rispetto vi è tuttora incertezza, ma soprattutto sguarnendo servizi fondamentali in piena seconda ondata pandemica (la cui gravità forse non va ricercata nel virus o nell'atteggiamento irresponsabile di qualcuno ma nella disorganizzazione del sistema). Il paradosso è che adesso i servizi territoriali saranno ancora più sforniti e nelle corsie degli ospedali, in carenza cronica di personale, i giovani medici non possono ancora essere impiegati.

L'Ordine sosterrà in tutti i modi possibili quelle che definisce le giuste istanze di questi medici: chiedono solo dignità, rispetto e chiarezza per fare al più presto ingresso nel mondo del lavoro e iniziare la professione per cui hanno studiato con sacrifici. Il nostro sistema sanitario ha bisogno ora come non mai di queste risorse, non è affatto necessario ricorrere a medici stranieri come qualcuno ha ipotizzato. Viviamo un momento di gravissima crisi del Servizio sanitario nazioanle e regionale, a fronte di una accertata mancanza di medici sia sul territorio che negli ospedali: in considerazione dei gravissimi esiti della miopia programmatoria in tema di sanità di quasi tutte le passate amministrazioni politiche nazionali si continuano a spendere parole a fare vane promesse quando invece chi ha il potere non vede o non vuol vedere la possibilità di risolvere questo problema, anzi ipotizza il ricorso a medici stranieri.

