L'APPELLO

SAN DONA' DI PIAVE «Basta con i ritrovi nelle osterie. Se si continua così saremo costretti ad aprire reparti Covid-19 anche negli ospedali di San Donà e Portogruaro, togliendo altri servizi. Richiamo al senso di responsabilità dei cittadini. Ed i Comuni facciano più controlli».

TONI PREOCCUPATI

È la prima volta, da quando è iniziata la seconda ondata dell'epidemia, che il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, si esprime con toni così preoccupati, al punto da vedersi costretto a lanciare messaggi alla cittadinanza. «Siamo veramente preoccupati: se dovesse riempirsi completamente Jesolo che, voglio ricordare, è diventato di nuovo completamente Covid-Hospital, dovremo chiudere dei reparti negli altri due ospedali, così da potere trovare posto per i malati da Covid-19». L'Ulss 4 parla con la forza dei numeri. Il responsabile del servizio Igiene e Sanità Pubblica, Lorenzo Bulegato, ha tracciato l'andamento dei positivi al virus nelle ultime tre settimane: 889 dal 9 al 15 novembre, 791 dal 16 al 22 novembre e 729 dal 23 al 29 novembre. Negli ultimi tre giorni il numero è stato altalenante con 126 nuovi positivi registrati domenica, 70 lunedì e 134 oggi. «Siamo preoccupati per il periodo natalizio - ha ribadito perché le persone girano e poi si chiudono in casa festeggiando con i familiari, se qualcuno è positivo contagia l'intera famiglia».

Complessivamente oggi nel territorio del Veneto Orientale ci sono 1.276 positivi (il 96% è asintomatico) contro il migliaio della scorsa settimana e la curva non sta scendendo così rapidamente com'era, invece, avvenuto nella prima ondata. Inoltre, il rapporto tra numero di tamponi e percentuale di contagiati è salita dal 5 al 9%. Il Veneto Orientale, insomma, non è più un'isola felice. Altri numeri. Nel mese di novembre il numero complessivo (Covid-hospital, Casa di cura Rizzola e Casa di riposo Stella Marina) è passato dai 25 ricoveri del 1 novembre, ai 45 del 15 novembre, ai 124 di oggi, con un aumento costante. Dei 124 ricoveri odierni 15 sono in terapia intensiva, 2 in semi-intensiva e 62 nel reparto malattie infettive al Covid-hospital di Jesolo; altri 30 pazienti sono ricoverati nella Casa di Cura Rizzola e 15 al centro servizi residenziali Stella Marina. L'età media sta aumentando, coinvolgendo soprattutto le persone più anziane. L'Azienda sanitaria sta pensando di avviare la formale collaborazione con i due hotel di Jesolo che avevano dato la disponibilità per trasformarsi in Covid-Hotel per ospitare, almeno in questa fase, i familiari dei ricoverati, così da evitare contatti. Si tratta del Progresso e del Lucciola.

LE CASE DI RIPOSO

Altri dati significativi riguardano le case di riposo. Oggi ci sono 67 anziani contagiati, a causa di quanto accaduto nelle ultime ore al Monumento ai Caduti di San Donà, dove sono risultati positivi 25 ospiti (più 8 operatori). Alla Don Moschetta di Caorle ora ci sono 37 positivi tra gli anziani e 9 tra il personale. L'impressione è che i contagi siano avvenuti per dei contatti con l'esterno, ovvero attraverso gli stessi operatori. Numeri che preoccupano la sanità locale. «Questi assembramenti continui, soprattutto nelle osterie e nei bar, oltre che nei centri commerciali - commenta Bramezza - non si possono vedere. Così non si può vedere tutta la gente in giro, nelle piazze, che si è vista nei venerdì e sabato pomeriggio. O gli spritz hour che sono stati anticipati dalle 18 alle 12. Se la gente non vuole che si passi nella fascia arancione o farsi un Natale in una situazione ancora peggiore, deve cambiare atteggiamento. Sembra non ci sia più la percezione del pericolo». E poi si rivolge ai Comuni. «Sono necessari maggiori e più stringenti controlli. Capiamo che intervenire può risultare antipatico, ma bisogna farlo».

Fabrizio Cibin

