IL BILANCIO

PORTOGRUARO La Marco Polo verrà completamente sanificata. Questa la decisione presa dalla direzione dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Portogruaro, dopo la conferma da parte dell'Ulss 4 Veneto orientale della positività di oltre metà dei bambini della classe seconda. Il focolaio che si è sviluppato nella classe ha infatti interessato 12 alunni su 20. Per 6 di loro la positività al tampone rapido è già stata confermata dal tampone molecolare. Gli altri 6 sono in attesa dell'esito, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Nella scuola sono risultati positivi anche un bambino di un'altra classe e una docente.

Per l'azienda sanitaria è difficile, in questa particolare situazione, risalire al caso indice. Il Dipartimento di prevenzione, anche a fronte dei risultati degli ultimi test molecolari, potrebbe decidere di avviare un'indagine in tutta la scuola, testando quindi tutti gli alunni delle cinque classi. La decisione verrà presa probabilmente alla volta di domani. Ad essere testati saranno certamente anche i familiari di tutti i bambini con il tampone molecolare positivo. «È ancora troppo presto dire se si tratti di casi di variante inglese perché sui campioni prelevati va fatto il sequenziamento», fanno sapere dall'Ulss 4.

Nel frattempo, la direzione scolastica ha deciso di sfruttare i tre giorni di chiusura delle scuole per le festività del Carnevale per sanificare interamente i locali della primaria. La sanificazione interesserà anche la scuola dell'infanzia don Gildo De Marco della frazione di Pradipozzo, facente parte dello stesso istituto comprensivo, che è stata chiusa nei giorni scorsi dopo il riscontro di una positività al Covid 19 di un bambino. Secondo gli ultimi dati forniti dall'azienda sanitaria le classi del Portogruarese in isolamento sono complessivamente 8. Una dozzina quelle in tutta l'Ulss. Ieri i nuovi positivi registrati nel Veneto orientale sono stati 20, che portano i positivi totali residenti nel territorio di competenza a quota 956. Portogruaro è, dopo San Donà di Piave, il comune con più persone attualmente positive al virus. «La situazione alla Marco Polo è monitorata e come Comune veniamo tempestivamente informati. Al di là di questo caso specifico - commenta il sindaco di Portogruaro, Florio Favero - ritengo che complessivamente non ci sia una situazione così allarmante sul territorio. Fortunatamente i contagi di questi ultimi giorni sono molto calati, parliamo di 2 o 3 casi al giorno, anche se è bene non abbassare la guardia e continuare a mantenere comportamenti corretti. Proprio su questo fronte, la polizia locale ha verificato la situazione nei locali del centro storico, parlando anche con i titolari. Non ha registrato episodi di assembramenti. Mi auguro davvero che i cittadini continuino a rispettare le regole».

LA GIORNATA DI IERI

La frenata continua: dopo la giornata di venerdì che si è chiusa con un netto miglioramento, anche ieri i dati hanno permesso qualche sorriso in più. Sono stati 120 i nuovi positivi che portano il totale a 51.603 con gli attualmente positivi che, nei calcoli ufficiali di Azienda zero, scendono a 5.050.

In picchiata anche il numero totale dei ricoverati nelle strutture dell'area metropolitana: 155, cioè -8 rispetto a venerdì. Nello specifico scendono anche i ricoverati in Terapia intensiva arrivati a quota 13 (-1), punto più basso nella seconda ondata con un numero di pazienti in area critica che non si vedeva dal 22 ottobre. Se calano i dati di tutti gli indicatori, i decessi subiscono un'inchiodata: una sola croce tra le 17 di venerdì e la stessa ora di ieri. Il totale dei morti arriva così a 1.648 nel Veneziano.

Teresa Infanti

