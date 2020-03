Una luce seppur fioca in fondo al tunnel: i casi di contagio in provincia stanno calando per il terzo giorno consecutivo, anche se purtroppo si deve registrare un altro decesso, avvenuto ieri: non ce l'ha fatta Danila Voltolina, 91 anni, di Chioggia, spirata all'ospedale di Dolo. Salgono così a trenta i morti di coronavirus nell'area metropolitana, uno su quattro concentrati a Mestre. E non si tratta solo di persone di età avanzata e con patologie pregresse, purtroppo ci sono anche vittime al di sotto dei cinquant'anni o poco sopra. Come Valter Antonello, 56 anni, di San Donà, spirato al Ca' Foncello di Treviso l'altro ieri a qualche giorno di distanza dal padre Rufino (86 anni) stroncato dal virus all'Angelo. Mentre un padre cappuccino, originario di Annone Veneto, appena 46enne, è morto a Trento. Senza dimenticare Chiara Filipponi, 57 anni, medico anestesista all'ospedale di Portogruaro. Quanto ai dati dell'ultimo aggiornamento, sono 48 i nuovi casi e 41 i dimessi. Rispetto alle 24 ore precedenti sono 30 i ricoveri in area non critica nelle strutture ospedaliere veneziane, su un totale di 240. Invece in terapia intensiva c'è stato un solo ricovero in più su 55 totali. I ristretti a casa sono in più, per un totale di 3.339, il dato più alto di tutta la regione ma che gli addetti ai lavori leggono in maniera positiva perché starebbe a significare che vi è un controllo capillare del territorio.

Andolfatto a pagina II

