BELLUNO Gli addetti ai lavori, dai vertici dell'Usl fino a quelli delle strutture di ricovero per anziani, lo avevano anticipato. «Nelle prossime settimane - spiegavano - non ci sarà un calo delle vittime. Anzi, siccome i decessi vanno di pari passo con il numero dei ricoveri delle settimane precedenti, è possibile che l'indicatore delle morti sia l'ultimo a scendere». Statistiche e parole ovattate. Concetti che non possono lenire il dolore di chi è costretto a perdere una mamma, un papà, uno zio, un nonno, senza poterlo neppure abbracciare per l'ultima volta. Nelle ultime 24 ore in provincia di Belluno sono sei le persone che si sono spente nelle strutture dell'Usl Dolomiti. A queste vanno aggiunte quelle degli ospiti delle case di riposo, che vengono però conteggiate in modo diverso e non confluiscono con regolarità nel pannello di controllo della Regione Veneto.

LE VITTIME

A mancare all'affetto dei loro cari ieri sono stati un uomo di 83 anni e una donna di 68 anni ricoverati in Rianimazione a Belluno, una donna di 83 anni ricoverata all'ospedale di Agordo; un uomo di 82 anni ricoverato in Ospedale di comunità a Feltre, una donna di 74 anni ricoverata in Pneumologia a Feltre, un uomo di 75 anni ricoverato in Geriatria Covid a Feltre. Una stringa di età e reparti in cui queste persone erano ricoverate. Dati che non bastano a riassumere il vuoto che hanno lasciato in chi voleva loro bene.

IL CONTAGIO

Sul fronte della diffusione del virus in provincia, intanto, il numero di persone individuate attraverso il tampone nelle strutture dell'Usl non accenna a diminuire: anche ieri sono stati 217 quelli che si sono aggiunti alla lunga schiera degli attualmente positivi.

I RICOVERI

Altro fronte è quello dei ricoveri: ieri sono scesi sotto 190 i pazienti che si trovano in un letto d'ospedale in provincia di Belluno (189 per la precisione). Al San Martino sono 61 i pazienti ricoverati in area non critica, 19 all'ospedale di Comunità, 5 in terapia intensiva. Cinque sono anche i ricoverati nel reparto di terapia intensiva di Feltre (55 in area non critica, 13 all'ospedale di Comunità). Nove i pazienti ricoverati ad Agordo, ai quali vanno sommati gli otto nell'ospedale di Comunità. Ad Alano, nell'ospedale di Comunità, i pazienti sono quattro, dieci ad Auronzo. Per gli ospedali della provincia è il primo allentamento della pressione dall'inizio della seconda ondata. Un allentamento che, unito all'attivazione di ulteriori posti letto per pazienti covid all'ospedale di Feltre, permetterà nei prossimi giorni di riattivare gradualmente i ricoveri di pazienti (covid negativi) nel reparto di Medicina di Belluno.

I RINFORZI

Nel frattempo continua il rafforzamento dell'Usl Dolomiti. «Sono stati assunti - spiegano i vertici dell'azienda sanitaria - 46 oss e sono stati conferiti incarichi libero professionali per l'emergenza covid a 19 medici e a 5 infermieri. Il nuovo personale andrà a rafforzare in particolare il territorio con l'Assistenza Domiciliare Integrata e l'operatività delle Usca. I 46 Operatori Socio Sanitari sono stati assunti a tempo indeterminato dalla graduatoria vigente. Di questi, 37 sono assunzioni di personale aggiuntivo per l'emergenza, 1 è una assunzione aggiuntiva per la Farmacia ospedaliera e solo 8 sono sostituzioni di personale cessato dal servizio». Sono stati anche affidati 5 incarichi libero professionali a infermieri che hanno manifestato interesse all'avviso pubblicato da Azienda Zero. Infine, sono stati affidati 18 incarichi di libera professioni a dottori laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti all'albo dell'ordine professionale e 1 a un medico specializzando in medicina interna che si sono resi disponibili rispondendo all'avviso di Azienda Zero per l'Ulss Dolomiti. «Questi nuovi professionisti sono linfa vitale per i nostri servizi, sotto pressione per il significativo carico di lavoro legato all'emergenza Covid», spiega il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno, «una boccata di ossigeno per potenziare in particolare i servizi territoriali»

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

