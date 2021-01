L'ANDAMENTO

VENEZIA Più che il Natale, peggio ancora del Capodanno, furono le giornate di shopping pre-festività. L'effetto di quei giorni, ultimi scampoli di un giallo ormai dimenticato, torna ora nell'analizzare il dato delle percentuali di tamponi positivi sul totale dei tamponi fatti nelle settimane che hanno abbracciato il Natale. Dall'analisi emerge che i giorni successivi al 25 dicembre, con le imposizioni di chiusure e la socialità ridotta, hanno influito poco nella diffusione del virus: insomma, nel Veneziano il Natale non ha portato con sé il tanto temuto aumento dei contagi. Quello c'è stato con la coda lunga dei giorni precedenti, fino al 22 dicembre.

IL DATO

In statistica si chiama incidenza ed è data dal numero dei tamponi risultati positivi rapportato al totale dei tamponi fatti in un determinato periodo. Nel caso preso in esame dall'Ulss 3 Serenissima, si parla delle ultime settimane del 2020 e della prima del nuovo anno.

L'andamento dell'incidenza settimana per settimana, come evidenzia il grafico dell'Azienda sanitaria, sale a cavallo del Natale, tocca il suo picco nei giorni tra il 2020 e il 2021 e poi scende rapido e drastico. E siccome le positività al coronavirus si hanno alcuni giorni dopo il rischio d'esposizione al nemico invisibile, basta tornare indietro con il calendario per vedere come il Covid-19 abbia circolato in maniera maggiore durante le aperture pre-natalizie che in occasione delle vere e proprie festività. Merito, anche, di chi ha rispettato le imposizioni e le restrizioni.

A dirlo sono i numeri che partono da un dato: prima di Natale, tra il 13 e il 19 dicembre (in piena zona giallo plus, secondo il pantone stabilito dalla Regione Veneto) risultava positivo il 9,6 per cento del totale dei tamponi effettuati, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando la percentuale sforava il 10%. Si era nel periodo in cui in tutta la regione venivano limitate le aperture dei negozi al sabato e alla domenica, era vietato passeggiare nelle aree affollate, si erano imposte le consumazioni da seduti nel pomeriggio e fermata la mobilità intercomunale alle 14. Quel dato del 9,6% dei positivi, che rappresentava una frenata nell'incidenza dei contagi, torna a salire nella settimana successiva, tra il 20 e il 26 dicembre, quando l'incidenza è del 12,2%, prima avvisaglia del risultato portato in dote della resse nate per le riaperture legate allo shopping natalizio, con le persone tornate di nuovo in strada e a circolare tra i comuni. Incidenza che comunque rappresentava l'antipasto di quanto sarebbe poi accaduto nei sette giorni successivi. Dal 27 dicembre al 3 gennaio, a due settimane esatte dalla calca nei negozi, il dato dell'incidenza dei tamponi positivi sui tamponi effettuati era schizzato al 12,7 per cento: mai così in alto. E se si considera che nell'Ulss 3, a dicembre sono stati effettuati 135.735 tamponi tra test molecolari e rapidi, si capisce subito quale sia stata la portata assoluta dei contagi.

L'EFFETTO CHIUSURA

Se lo shopping pre-natalizio è stato una causa maggiore rispetto anche alla convivialità di Natale e Santo Stefano e superiore anche alle feste casalinghe di Capodanno, il gennaio diviso tra zone rosse e arancioni, con la circolazione e la socialità pressoché azzerate, ha dato i propri frutti. La prima settimana del nuovo anno, quella compresa tra il 4 e il 9 gennaio, ha riabbassato il tasso d'incidenza, sceso in maniera verticale al 9,4 per cento, dato ancora più basso rispetto al punto di partenza dell'analisi concentrata sulle ultime settimane. Il tutto in attesa di capire quale sarà il risultato della settimana che si sta concludendo in questi giorni, nella quale potrebbe giocare un ruolo di variante da non sottovalutare anche il ritorno nel mondo del lavoro, congelato durante le feste natalizie.

Nicola Munaro

