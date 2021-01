IL BOLLETTINO

BELLUNO Meno contagi e meno ricoveri. È un'affermazione che andrebbe pronunciata sottovoce con tutte le cautele del caso ma a parlare, anche in questo inizio del 2021, sono i numeri. Le persone positive ricoverate negli ospedali bellunesi sono sempre meno: 145. La maggior parte, ben 93, si trova nell'area sub-intensiva. Ce ne sono poi 13 in condizioni critiche nelle Terapie Intensive di Belluno e Feltre. E altri 39 pazienti negli ospedali di comunità sparsi sul territorio.

IL MONITORAGGIO

Sono quasi 10 in meno rispetto al giorno precedente. Inoltre Belluno è scesa pienamente in fascia 4 nella tabella elaborata da Azienda zero per monitorare i posti letti negli ospedali. Insomma, la situazione è sempre allarmante. Ma, forse, un po' meno rispetto ai mesi scorsi. Anche il numero di nuovi positivi è in calo. Nelle ultime 24 ore ne sono stati scoperti 147. Sono sempre tanti ma bisogna ricordare che, nel mese di dicembre, Belluno viaggiava, in media, oltre i 200 casi al giorno. Nella prima settimana di gennaio invece, a parte venerdì 1 e mercoledì 6 (in cui ci sono stati rispettivamente 213 e 217 nuovi positivi), il dato non ha mai sfondato la soglia dei 156 nuovi casi. L'unico numero che continua a crescere è quello legato alla lista delle vittime. Ieri ha perso la vita un uomo positivo di 66 anni ricoverato in Rianimazione a Feltre. Nei primi 8 giorni del 2021 si contano già più di 20 morti.

I RINFORZI

Nella gestione dell'emergenza epidemiologica saranno di certo fondamentali le 4 nuove ambulanze consegnate ieri agli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo e già operative dopo la consueta benedizione da parte del cappellano don Sergio. I mezzi sono stati acquistati nell'ambito di una gara indetta da Azienda Zero, aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese Sol spa e Olmedo spa. Tre sono state realizzate su veicolo Volkswagen Transporter T6 da 199 cavalli e allestite come ambulanze da soccorso. Sono dotate di barelle di nuova generazione, nell'ambito della standardizzazione in corso all'interno dell'Usl 1 Dolomiti. Le dotazioni di soccorso comprendono tutti gli strumenti sanitari necessari a garantire un supporto vitale avanzato ai pazienti: monitor defibrillatore con teletrasmissione dell'ecg a 12 derivazioni, ventilatore polmonare, aspiratore. Sono inoltre presenti tutti i presidi di immobilizzazione e mobilizzazione per il soccorso a pazienti traumatizzati. Di questi tre modelli, 2 sono stati assegnati al Pronto Soccorso di Feltre e uno a quello di Agordo. Ce n'è poi un quarto, che verrà assegnato al Pronto Soccorso di Belluno, pensato per il trasporto secondario di pazienti critici. Cioè per realizzare il trasferimento in sicurezza di pazienti tra i vari ospedali bellunesi o da questi verso altre sedi. In questo caso si tratta di un'ambulanza allestita su un veicolo Volkswagen Crafter da 177 cavalli, che garantisce spazi interni più ampi e quindi più adatti all'assistenza a pazienti critici in viaggi anche lunghi. Oltre alle dotazioni classiche questo mezzo ha una peculiarità. Ossia una barella elettrica che facilita il caricamento del paziente. «Da qualche anno, la direzione ha dato mandato di acquistare ogni anno nuovi mezzi di soccorso per poter contare sempre su un parco macchine sicuro, performante e confortevole» ha commentato il Commissario Adriano Rasi Caldogno. «Questi 4 nuovi mezzi rappresentano un importante investimento per il rinnovamento. Inoltre, entro il mese, verranno consegnate anche 4 automediche, acquistate con i fondi post Vaia». Soddisfazione anche da parte del direttore del Suem Giulio Trillò: «Questi nuovi mezzi consentiranno un'efficace azione di soccorso nel nostro territorio che, com'è noto, è caratterizzato da una morfologia decisamente impegnativa».

Davide Piol

