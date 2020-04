Bramezza parla dei contagi tra il personale dell'ospedale di Jesolo e scoppia la polemica. Una considerazione fatta nell'ultima conferenza stampa del direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, ha scatenato un vespaio tra i dipendenti e con i sindacati. In pratica il capo della sanità del Veneto orientale aveva detto che i momenti di aggregazione tra il personale del Covid Hospital, al termine di giornate pesanti, magari con qualche piccola disattenzione (dovuta appunto alla stanchezza) potevano avere agevolato in qualche modo la diffusione del virus. Subito alcuni dipendenti hanno commentato il video della diretta Facebook, poi rimosso. Poi è arrivato l'intervento dei sindacati che, oltre ad una smentita ufficiale, chiedono «di fornire entro la prossima riunione il Documento di valutazione dei rischi delle diverse sezioni e di costituire una commissione aziendale che rediga in tempi brevissimi una procedura». Mentre la consigliera Zottis (Pd) porterà il caso in Regione. Ieri la precisazione del dg: «Ho riascoltato con attenzione la registrazione e confermo che non era certo intenzione offendere nessuno anzi, ho sempre elogiato a tutti i livelli il grande lavoro del personale. I miei numerosi post lo possono confermare. Ritornando alla conferenza stampa - continua Bramezza - ho anche fatto i complimenti al personale per il limitato numero dei contagi che abbiamo avuto in Azienda rispetto alle altre e ho detto che questi potevano anche essere inferiori se non ci fossero state alcune disattenzioni avvenute nei primi giorni nei cosiddetti momenti di socialità normali ai cambi turno, nei cucinini, nei parcheggi, cioè quando può accadere che il tasso di attenzione tenda a diminuire sopratutto se alla fine di turni pesanti». (f.cib)

© RIPRODUZIONE RISERVATA