IL BILANCIO

VENEZIA Per il Veneziano, il fine settimana di Ferragosto è stato una due giorni di tregua sul fronte della diffusione del contagio da coronavirus.

LE DUE GIORNATE

Tra sabato e ieri ci sono stati solamente 21 casi di nuovi positivi in due giorni e il numero dei contagiati totali dall'inizio della pandemia - all'1.30 del 22 febbraio - è salito a 3.032: comunque un'enormità forse inimmaginabile quasi sei mesi fa, ma che ancora una volta da sempre più la cifra della forza e della continua vita del nemico invisibile.

Tornado ai numeri del fine settimana, rispetto alle 17 di venerdì (quando erano 233) gli attualmente positivi al coronavirus sono 239, cioè la tara tra i nuovi contagiati e i negativizzati virologici - cioè i guariti - che ieri sera avevano raggiunto la quota di 2.481, cioè 15 in più se confrontati con il totale di 2.466 toccato la sera del 14 agosto. Scendono ancora le persone ricoverate: sono 12, tutte nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, scelto dalla Regione Veneto come avamposto per combattere il virus nel Veneziano.

Nessun decesso - il totale rimane a 312 croci, ed è cinque giorni che non si contano nuove morti - mentre scende a 800 il numero delle persone in isolamento: si tratta, in questo caso, sia di paziento Covid-19 comunque non così gravi da ritenere necessario un ricovero (e quindi sono curate dalla medicina di territori), sia di persone che, seppur negative ai tamponi di controllo, devono scontare quattordici giorni di isolamento per essere venute in contatto con pazienti Covid-19. C'è attesa, ora, per capire come evolverà la curva dei contagi anche alla luce dei ritorni dai paesi esteri di chi era in vacanza.

IL CASO DEI BATTUTI

La settimana che si apre sarà anche una settimana cruciale per l'Antica scuola dei Battuti di Mestre, la residenza per anziani capace di tenere alla porta il virus nei mesi duri del contagio, e che invece il 29 luglio si è trovata nel cuore delle buriana.

Nei primi giorni di questa settimana, infatti, torneranno a lavoro gli operatori che hanno concluso il periodo di quarantena e ci sarà una riunione anche per verificare il numero degli ospiti negativizzati (erano 10 in via di guarigione nei giorni scorsi). Ci saranno, comunque, diversi casi di anziani che lasceranno i reparti Covid della struttura di via Spalti, segno di come il focolaio si stia spegnendo.

Al momento si contano ai Battuti 70 casi: 38 ospiti in isolamento in struttura, 6 anziani ricoverati in ospedale a Dolo; 25 operatori e un'addetta alle pulizie, tutti in isolamento. Oltre a 4 decessi e ai quattro anziani che si sono negativizzati nei giorni scorsi.

N. Mun.

