IL BILANCIO

VENEZIA «L'altalena» di cui parlava il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben nell'annunciare come per il Veneziano non fosse ancora arrivato il fatidico momento del picco, è cristallizzata dai 586 contagi riportati ieri dal bollettino regionale di Azienda zero. I nuovi casi (che spingono la vetta della montagna a quota 23.296 contagiati da inizio pandemia) arrivano dopo i 403 di giovedì, i 501 di mercoledì, i 286 di martedì e i 417 nuovi positivi di lunedì: un saliscendi altalenante, appunto. Che mostra per bene come l'ondata di ritorno della pandemia da coronavirus sia ancora forte nel Veneziano. Anche perché tutti gli altri indicatori non ne vogliono sapere di scendere, allontanando ancora la salita sul plateau di mantenimento che da un lato rappresenta il raggiungimento del picco di contagi e dall'altro fa intravedere all'orizzonte la discesa.

ALTRE VITTIME

Lieve calo dei decessi giornalieri, scesi ieri a 12 dopo i 15 di giovedì e i 18 di mercoledì. Il conto però fa ancora male, e tanto. Dicembre sembra il degno erede delle ultime due settimane di novembre: in quattro giorni del mese appena cominciato, si sono già registrati 53 decessi, al ritmo di oltre 13 al giorno. La sola proiezione della media è un calcolo inquietante in un territorio che ha pagato già 679 vite al Covid, terza provincia del Veneto. Tra i decessi, ieri a Piove di Sacco anche quello di Mario Zangirolami, 70 anni, originario di Cavarzere residente a Correzzola, al confine con Padova. Crescono anche i ricoveri (+11, in linea con l'aumento dei giorni scorsi). A ieri erano 525 in tutto di cui 60 (+2) in Terapia intensiva.

MARTELLAGO

Positivo anche il sindaco, Giunta tutta in quarantena, nel giorno in cui il maledetto miete un'altra vittima. Il Covid-19 non ha risparmiato nemmeno il primo cittadino Andrea Saccarola, costringendo all'isolamento i vertici dell'Amministrazione comunale, con relative preoccupazioni da parte di tutta la cittadinanza. Il sindaco, che è giovane - ha quarant'anni -, comunque, a parte qualche linea di febbre sta abbastanza bene, si trova a casa e a tutta ieri sera era ancora in attesa della conferma della positività del tampone molecolare. Nei giorni precedenti, peraltro, non avrebbe accusato disturbi particolari, a quanto riferisce il vicesindaco Alberto Ferri, smentendo le voci secondo cui Saccarola sarebbe stato poco bene fin da lunedì. Giovedì abbiamo condotto assieme la trattativa sindacale per il contratto del personale - spiega Ferri - e Andrea non aveva problemi. Il sindaco avrebbe deciso di sottoporsi al tampone rapido, nel pomeriggio di giovedì, test che poi ha dato esito positivo, dopo aver saputo che un amico che aveva visto lunedì era a sua volta a casa con il coronavirus. Appena avuta la notizia Saccarola ha subito informato l'Asl per fornire l'elenco dei suoi non pochi contatti, oltre che i suoi assessori e alcuni consiglieri delegati che, avendo partecipato tutti a una riunione di giunta in presenza, mercoledì, si sono subito messi in isolamento fiduciario: sono tutti asintomatici e alcuni di loro hanno già effettuato il tampone rapido con esito negativo. Sono in quarantena, anche loro senza sintomi, e lavorano da casa in modalità agile, come già fanno tanti colleghi, anche alcuni dipendenti comunali che hanno avuto stretti contatti con il sindaco. Purtroppo, però, ieri il Covid si è portato via un altro residente, l'undicesimo dall'inizio della pandemia, Gianni Berton, conosciutissimo anche alla Cipressina, a Zelarino, dove ha gestito per anni il distributore di benzina della Ip: lascia moglie e tre figli.

