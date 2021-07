Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONTAGIOBELLUNO Contagiati in Francia durante il corso per diventare maestri di sci, organizzato dal Collegio dei maestri del Friuli Venezia Giulia. Della delegazione facevano parte anche 13 bellunesi, 8 quelli che hanno contratto il virus. In totale sono poco meno di una ventina i giovani allievi che sono risultati positivi nella giornata di venerdì al corso organizzato a Les Deux Alpes, in un ghiacciaio a tremila metri nella Savoia...