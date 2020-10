TURISMO E SERVIZI

MESTRE Per Venezia e il territorio il turismo ed i servizi sono la prima fonte di occupazione e ora, oltre ai posti di lavoro già persi fino a oggi, se ne ipotizzano altri 73.000 a rischio nella sola città, vuota e deserta. È il grido di dolore dei consulenti del lavoro che hanno rinnovato il Consiglio e riconfermato presidente Patrizia Gobat.

L'ultimo Dpcm porterà nuove forti criticità per l'economia e il lavoro denunciano Nella notte del 24 ottobre si sperava ancora che il Governo attenzionasse il documento firmato da tutte le Regioni d'Italia per scongiurare la chiusura alle ore 18 di bar e ristoranti e quella totale di palestre, piscine, teatri e cinema. Fin dalle prime ore di domenica ci sono arrivati centinaia di messaggi e telefonate disperate da parte degli imprenditori di questi settori, ancora più frustrati dal fatto di aver investito parecchio per adeguarsi alle norme della scorsa riapertura ed ora ritrovarsi chiusi quasi fossero loro i responsabili dell'aumento della diffusione dei contagi. Una sorta di flashback ai mesi del lockdown generale, marzo e aprile, con la disperazione delle imprese e dei lavoratori. Lo spettro della perdita del lavoro attenuato solo dalla speranza che il virus passi in fretta. Siamo sempre stati in prima linea a combattere con la burocrazia, le inefficienze del sistema e a parlare a chi non ha mai voluto ascoltare chi fa.

Secondo Gobat il rischio di un crollo dell'occupazione nella città storica è concreto anche perché, con il decreto agosto, alcuni hanno assunto o stabilizzato rapporti di lavoro che non potranno beneficiare della cassa integrazione, dipendenti che non si possono licenziare, ed ora arriva la chiusura. Siamo sempre stati in prima linea: abbiamo contribuito a risolvere situazioni incagliate in agricoltura e nel settore marittimo, abbiamo sempre anteposto gli interessi dei nostri clienti, dei lavoratori e delle loro famiglie e siamo stati per loro dei punti di riferimento. Gobat fa sapere che ora abbiamo chiesto al presidente Zaia di intervenire per quello che può fare, prima che dilaghi lo sconforto e la disperazione, anche se le Regioni non possono derogare in senso meno restrittivo le disposizioni centrali.

Infine, l'avvertimento sugli indennizzi promessi: La situazione è grave e la sfiducia verso il governo è grande perché i soldi stanziati non sono arrivati ad imprese e lavoratori nella prima fase. Dopo 6 mesi sono ancora 30.000 coloro che non hanno ricevuto nemmeno un assegno di cassa integrazione. I ristori arriveranno come promesso?. (a.spe.)

