Consulente finanziaria muore uccisa dall'onda

L'INCIDENTEBELLUNO Travolti e risucchiati da un'onda salita dal mare in burrasca lungo la costiera amalfitana: il bilancio è di una donna morta e due feriti. Il dramma di quattro amici bellunesi si è consumato ieri mattina, verso le 11, a Marina di Praia, in comune di Praiano, lungo la stradina scavata nella roccia che come un cornicione costeggia il mare. L'onda si è alzata imponente, travolgendo Mariangela Calligaro, 55 anni, il marito Carlo Talamini, 56, residenti in via Doglioni a Belluno, e l'amica Nicoletta Bressa, 57, di Belluno,...