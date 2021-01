DOLO

DOLO Domani alle 17 è stato convocato dal vicesindaco Gianluigi Naletto, in sala adunanze del municipio, il primo Consiglio comunale dopo la scomparsa del sindaco Alberto Polo. Si svolgerà ancora in presenza, diversamente da quanto annunciato dallo stesso Polo nell'ultimo consiglio e ne spiega il motivo lo stesso vicesindaco Naletto. «Volevamo ripartire da dove ci eravamo lasciati un mese fa e ci sembrava giusto onorare la memoria di Alberto Polo ritrovandoci tutti assieme, nel rispetto comunque delle norme anti Covid-19 per continuare nel solco tracciato da Polo. E' un consiglio che dovrà analizzare alcuni temi che richiedono un'approfondita analisi, sui punti del bilancio, sulla Tari ma anche sui regolamenti, e la discussione da remoto sarebbe stata sicuramente meno semplice».

Ivano Michelotto, portavoce di Obiettivo Comune, ha osservato: «Ci rammarica che la nostra mozione per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica mediante videoconferenza, per la sicurezza dei componenti e dei loro familiari, non sia stata accolta nonostante durante il consiglio comunale del 29 dicembre l'amministrazione abbia affermato pubblicamente che il successivo consiglio comunale si sarebbe sicuramente svolto in videoconferenza». E' stupito Gianluigi Naletto. «Una decina di giorni fa, in Conferenza dei capigruppo, avevo precisato che si sarebbe tenuto in presenza per sensibilizzare la discussione e ricordare Alberto Polo, trovando anche la disponibilità e la comprensione di Michelotto, mi sorprende questa sua sottolineatura. Avevo anche precisato che siamo già pronti per partire con i consigli in videoconferenza ma in questa occasione era doveroso esserci tutti e non aveva manifestato alcuna riserva». Fra l'altro sarà un Consiglio al quale prenderà parte anche un immunizzato al Covid-19, si tratta del consigliere di Obiettivo Comune Marco Tosatto che in qualità di dipendente del Pronto Soccorso di Dolo dal 1996, dove gestisce le emergenze nel territorio, automedica compresa, ha ricevuto il vaccino, prima il 31 dicembre e poi una settimana fa il richiamo. Gli chiediamo come sta: «Bene. ci dice - Non ho avuto alcuna reazione. Un leggero indolenzimento sul punto dove ho ricevuto l'iniezione ma una cosa leggerissima». Per quanto riguarda il Consiglio verterà principalmente su variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 per imputazione delle spese per fronteggiare l'emergenza sociale generata da Covid 19 e per una corretta imputazione delle spese per l'assunzione di personale dipendente mediante agenzia interinale. Dovranno essere approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, l'Irpef comunale e l'Imu per l'anno in corso, il Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

