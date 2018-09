Consiglieri allarmati ma arrivano anche critiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il Nevegal non deve morire». L'appello arriva dai banchi della maggioranza a Palazzo Rosso. Destinatario il signor sindaco, che in questi giorni si è visto recapitare sulla scrivania la richiesta precisa di riallacciare i colloqui con l'Alpe e con gli operatori. Una sorta di linea rossa per tentare di salvare il salvabile. Resta da capire se sarà sufficiente. «Un Nevegal senza neve e senza ski area non appartiene alla tradizione della città di Belluno, che da oltre 50 anni ha creduto nelle potenziali turistiche del Colle e che deve...