Sarà anche stato un carnevale di 10 anni fa, ma quella divisa delle SS indossata dal consigliere comunale già iscritto a Fratelli dItalia con tanto di foto di Adolf Hitler alle spalle, è stata prorpio indigesta. È bufera dopo la pubblicazione sul web di due foto di Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Nimis con una divisa del periodo più buio della storia tedesca, in posa all'aperto e davanti a una foto di Hitler. Vaccarin, 54 anni, artigiano edile disoccupato, si difende: «Le foto risalgono al Carnevale di una decina di anni fa, quando non ricoprivo nessun incarico amministrativo. Adesso non lo rifarei. Farle circolare è stato un tentativo di vendetta personale». Ma le reazioni politiche non si contano. Dal deputato di FdI Walter Rizzetto, che ricorda che il consigliere «non è iscritto al partito» e che gli hanno «chiesto di togliere immediatamente il nome di FdI al gruppo consiliare di Nimis», al segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli: «Non si fanno carnevalate in divisa da SS. Queste persone si vergognino, non sono degne di ricoprire nessun incarico istituzionale». A sentire l'interessato tutto sarebbe nato da una pagina Facebook di dissenso interno, per così dire, alla destra, che ha pubblicato le immagini. Resta il fatto che si è sollevato un gran polverone.

De Mori a pagina 13

nel fascicolo nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA