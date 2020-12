IL SERVIZIO

VENEZIA Sono una quarantina le aziende agricole del Veneziano che, attraverso il portale della Cia Agricoltori Italiani iprodottidalcampoallatavola, porteranno nelle case i prodotti della terra per le imminenti festività natalizie.

«Il Dpcm di Natale parla chiaro spiega il presidente di Cia Venezia, Paolo Quaggio - gli spostamenti sono limitati per evitare assembramenti e prevenire la terza ondata di contagi da coronavirus. Ma il divieto di spostamento penalizzerà ancora una volta tutto il canale dell ristorazione e a pagarne il prezzo sarà di nuovo il mondo dell'agricoltura, che non potrà conferire i propri prodotti ai ristoranti e ai locali. Detto questo, per non rinunciare a materie prime fresche e di qualità, oltre che di piatti tipici contadini e per cercare di sostenere il comparto agricolo, che durante tutta la pandemia ha assicurato l'approvvigionamento alimentare, ci siamo attrezzati per favorire le consegne a domicilio».

Per non rinunciare a materie prime fresche e di qualità, oltre che di piatti tipici contadini, ci siamo attrezzati per favorire le consegne a domicilio».

Cia intende assicurare il necessario approvvigionamento alimentare in tutte le regioni del Paese, arrivando a supportare le aree rurali e più marginali, le periferie e i contesti con maggior disagio. A sostegno di cittadini e imprenditori agricoli, Cia, con il contributo delle sue associazioni - al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde) - sta lavorando, dunque, affinché la spesa sia tutelata e possa arrivare direttamente nelle case degli italiani in un momento in cui, non va assolutamente trascurato il valore di una corretta alimentazione con materie prime fresche e di stagione, ricette semplici anche emblema della dieta mediterranea. Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti per le festività preparati dagli Agrichef, sono con Cia, sempre online sul portale dedicato(https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/) e facili d'acquistare. Bastano pochi secondi per individuare la zona d'interesse, l'azienda più vicina e procedere con la richiesta dei prodotti, che gli agricoltori consegneranno nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie. «Essere presenti con aziende e sedi in tutta la provincia aggiunge Quaggio - è un punto di forza che consideriamo strategico nell'affrontare con istituzioni e parti sociali, questa terribile pandemia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA