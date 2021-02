L'ALLARME

MESTRE «Era quasi logico che sarebbe capitato - commenta Fabrizio Coniglio, presidente del coordinamento nazionale No degrado e malamovida (e del comitato locale Mestre Off Limits) in riferimento all'aggressione di lunedì sera di una decina di giovani albanesi nei confronti di un 19enne veneziano E' diverse settimane che Riviera XX Settembre è epicentro di una forma di movida selvaggia, che Mestre sta vivendo come altre città italiane». Coniglio trova analogie con grandi centri urbani come Roma, Napoli, dove «lo sport - dice - sta diventando la rissa del sabato sera». Per lui si tratta innanzitutto di un problema di ordine pubblico, perché ci sono esercizi che non rispettano le regole stringenti anti-covid imposte dal governatore Luca Zaia, sul distanziamento e mescita di bevande. «In questo modo - afferma - si innesta il disagio sociale dei giovani, anche a causa della chiusura delle palestre, dell'assenza di momenti di aggregazione sportivi, e trovano nell'incontrarsi nei luoghi della movida un modo per passare il tempo. Il problema è che poi ci sono altri giovani che pagano per colpa dei violenti». Come presidente del coordinamento nazionale No degrado e malamovida, Coniglio vuole rivolgersi anche alle autorità, per fare in modo che ci sia una normativa, oggi carente, sulla gestione dei minori che possono diventare delinquenti una volta maggiorenni. Non solo, a livello normativo, tenterà di proporre delle leggi che consentono alla polizia di avere strumenti più adeguati nei confronti di questi problemi sociali. «Mi piacerebbe pensare - spiega Coniglio - a un lockdown totale per questi ragazzi, perché capiscano cosa significa danneggiare gli altri e giocarsi il futuro».

Interviene anche Nicola Pellicani, deputato del Pd: «Il pestaggio brutale in Riviera XX settembre è solo l'ultimo atto di una escalation di episodi che confermano come la situazione di ordine pubblico in città stia degenerando. È molto grave l'atteggiamento del Comune che minimizza la questione, senza attivare alcuna azione di prevenzione nel territorio, che è alla base di qualsiasi intervento. Il problema non è solamente l'opera di repressione quando si verificano episodi criminali. L'aggressione di ieri si aggiunge a decine di altre risse che avvengono in città quotidianamente che non hanno nulla a che fare con i divieti di assembramento, perché sono il termometro di una situazione fuori controllo».

Filomena Spolaor

