Congrue le offerte di lavoro oltre 250 Km chi le rifiuta perde il sussidio dello Stato

I PALETTIROMA Le offerte di lavoro per chi riceve il Reddito di cittadinanza da oltre un anno potranno arrivare anche da aziende situate oltre 250 km da casa. E il beneficiario non potrà rifiutare, dovrà fare le valige e partire. Altrimenti niente più sussidio per il nucleo familiare per un altro anno e mezzo. Si salvano solo i nuclei dove ci sono figli minori o disabili. Ma anche questa salvaguardia cade se il sussidio ha finito il primo ciclo di erogazione (18 mesi). Con il rinnovo, dal diciannovesimo mese in poi, anche in presenza di...