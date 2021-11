Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLAMON Non sono emerse nuove positività dal focolaio scoppiato nella casa di risposo di Lamon. Ma la domanda che si pongono tutti, dai dipendenti della struttura fino ai cittadini, è come il virus sia riuscito a intrufolarsi ancora una volta nel centro per anziani e a sconvolgere la tranquillità degli ospiti (e degli addetti ai lavori). Le misure anti-contagio infatti sono rimaste attive fino all'ultimo e tutti sono vaccinati. Anzi:...