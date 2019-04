Confronti a due senza grillini nei Comuni del Portogruarese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CEGGIAA pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste in riva al Piavon i giochi sembrano fatti: la sfida elettorale dovrebbe avere tre candidati a sindaco: Mirko Marin, sindaco uscente, sarà alla testa della lista civica Impegno e Partecipazione, all'interno della quale la Lega che a Ceggia, pur essendo il partito di maggioranza relativa, non avrà candidati ma ha individuato dei nomi da sostenere esternamente senza essere formalmente riconosciuta come alleata; Piera Semenzato, 50 anni , insegnante di matematica, sarà alla...