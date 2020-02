ECONOMIA

MESTRE «Ci vuole una manovra choc, allo stesso modo che per la sanità, anche per le nostre aziende e per i lavoratori». Vincenzo Marinese è in contatto con decine di imprenditori che lo chiamano chiedendo cosa accadrà se tra i loro dipendenti uno si ammalerà di coronavirus. «La diffusione esponenziale del nuovo virus rischia di provocare un contagio altrettanto esponenziale anche nell'economia» afferma il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo che lancia un appello al Governo affinché «già da domani si chieda all'Europa un piano straordinario per garantire tranquillità alle imprese e ai dipendenti».

L'azienda lombarda, la Unilever di Casalpusterlengo, dove si è scoperto un lavoratore infetto, è stata chiusa e non riaprirà prima di lunedì pomeriggio, mentre il reparto interessato resterà chiuso fino a mercoledì. «Un'azienda chiusa non produce, alimenta costi, non riesce a produrre e spedire gli ordinativi - elenca Marinese -. Ci saranno ricadute sull'organizzazione del lavoro: le imprese cercheranno di ridurre il più possibile le trasferte, ci saranno persone che non andranno al lavoro perché nel loro comune si è verificato un caso. Dipendenti finiranno in Cassa integrazione ma i soldi della Cig non arrivano subito. Anche artigiani e commercianti non riusciranno a lavorare. E intanto gli istituti di credito bloccheranno fidi e prestiti, abbasseranno il rating in base alle prescrizioni di Basilea, e l'azienda sarà meno credibile ne mercato».

Per il presidente di Confindustria, insomma, si profila una calamità che bisogna affrontare subito, con forza e soprattutto tutti uniti, e il Governo, appunto, deve pretendere dall'Europa interventi immediati e straordinari, come per la Sanità, sostentamento nel pagamento delle tasse, negli ammortizzatori sociali e via di seguito».

Marinese sostiene che non è più il momento di pensare che toccherà sempre agli altri, «perché ormai il problema è qui, in mezzo a tutti noi. Mi auguro che le vittime di questo virus saranno il meno possibile ma nel contempo mi chiesto se un'azienda non riesce ad adempiere agli ordini per cause di forza maggiore, perde comunque i clienti. I Comuni oggi con i piani di emergenza stanno dicendo non andare a lavorare, inoltre se blocchi i trasporti pubblici per paura dei contagi la gente come va in fabbrica? Il rischio fortissimo, insomma, è che il Pil diminuirà ulteriormente e il nostro debito pubblico aumenterà rendendo la situazione insostenibile». (e.t.)

