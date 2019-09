Confindustria: «Stop alla concorrenza sleale agli alberghi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIMESTRE Verde e turismo sostenibile. Per Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, queste sono le due parole d'ordine del nuovo Regolamento edilizio. «E sono particolarmente felice perché il Comune ha accolto le sollecitazioni forti che avevamo sollevato noi riguardo al turismo».Il riferimento è al fatto che tutti gli appartamenti dati in affitto turistico, da quando il documento diverrà operativo, dovranno essere dotati di fosse biologiche, altrimenti non potranno ospitare visitatori. «Io ho sempre...