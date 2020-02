LE ASSOCIAZIONI

I primi a lanciare l'idea degli stati generali della montagna erano stati gli Industriali bellunesi. Ne avevano parlato all'allora ministro Erika Stefani in un incontro organizzato dal compagno d'Aula, e di partito, Paolo Saviane. Ieri a rappresentare la categoria il direttore, Andrea Ferrazzi. «Abbiamo riproposto e sottolineato l'importanza strategica delle infrastrutture dalle strade alla ferrovia, passando per la banda larga, abbiamo apprezzato la presenza del ministro all'innovazione Paola Pisano perché l'innovazione può essere fattore di sviluppo delle aree montane insieme alla sostenibilità. Abbiamo chiesto di riprendere le proposte avanzate dai vari tavoli di lavoro, in particolare da quello da noi coordinato, per non ricominciare ancora da zero, o quasi. Positiva anche l'indicazione del ministro Boccia di partire dalle aree interne e montane su infrastrutture, strade e banda larga, in un'ottica di coesione territoriale. L'auspicio è che si dia concretezza dopo oltre un anno di confronti, per quanto utili e positivi. Le proposte sono sul tavolo, basta tradurle in provvedimenti».

GLI ARTIGIANI

Claudia Scarzanella leader degli artigiani ha messo sul tavolo i numeri delle imprese montane. «Nei comuni montani operano 430 mila imprese artigiane, con 865 mila addetti. Valorizzare le zone montane afferma Scarzanella - significa salvaguardare e far crescere le opportunità di lavoro in questi territori, agevolando la vita delle attività economiche imprenditoriali. Per questo motivo abbiamo chiesto da un lato di introdurre per le piccole imprese di montagna incentivi fiscali e agevolazioni burocratiche che compensino l'isolamento e le difficoltà infrastrutturali, dall'altro di supportare l'offerta dei servizi ai cittadini, di introdurre agevolazioni sugli affitti e incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici e di incrementare la presenza di nidi e scuole a tempo pieno per favorire la partecipazione delle madri alle attività lavorative».

I COMMERCIANTI

«Per noi che abitiamo qui i temi sono chiari, fin troppo - ha spiegato Doglioni, rappresentato a Roma dal suo direttore, Luca Dal Poz - è doveroso che le difficoltà di fare impresa in montagna siano ben chiare sul tavolo del Governo. Semplificazione burocratica, forfetizzazione fiscale, flessibilità del lavoro, necessità di finanziare la gestione di quelle imprese la cui sussistenza sul territorio ormai sfugge alle logiche del mercato in senso stretto. In più riteniamo indispensabile dare ai nostri Sindaci strumenti di programmazione commerciale utili a tutelare la presenza dei negozi nei paesi, nelle valli e nelle città montane».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA