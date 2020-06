CONFINDUSTRIA

PADOVA La conditio sine qua non è inderogabile. Le fabbriche, in sostanza, ad agosto potranno sì rimanere aperte, ma solo a patto che arrivino gli ordini. E ad auspicare che quest'anno nel cuore dell'estate le aziende possano essere in piena attività è Massimo Finco, presidente vicario di Assindustria Venetocentro, il quale aggiunge: «Magari ci fosse questo problema: vorrebbe dire che l'economia e l'export hanno ripreso vitalità, dopo mesi di crollo. Presupposti, però, che purtroppo al momento non sembra ci siano».

«Dopo mesi di stop - ha poi aggiunto - l'attività sta lentamente ripartendo, a macchia di leopardo, con alcuni settori già con ordini in portafoglio, come quello farmaceutico. Altri, però, e sono la maggior parte, come per esempio quelli riguardanti i macchinari, l'automobile, la moda e il legno-arredo sono in profonda sofferenza, per il crollo della domanda, sia in Italia che all'estero, compresa la Germania, nostro principale partner. Le imprese sono impegnate con forza a riorganizzare le proprie produzioni. Ma l'uscita dalla quarantena e il ritorno ai livelli di attività pre-Covid non è, e non sarà, semplice e neppure immediato. Dobbiamo esserne tutti consapevoli. Prepariamoci a lavorare duramente per recuperare i livelli perduti e anche le nostre quote internazionali».

LA NOVITA'

Finco, poi, si è soffermato ancora sulla questione delle attività in estate. «Produrre anche ad agosto per chi ha ordini - ha aggiunto - rappresenta la voglia di reazione dei nostri territori. è un modo di sostenere il Paese, di contribuire a recuperare ciò che è stato perso creando ricchezza per tutti, di provare a scongiurare una crisi sociale e di lavoro che dopo l'estate potrebbe presentarsi. Fermo restando il diritto innegabile al riposo, significherebbe che il rimbalzo sperato di ordini e commesse si sta effettivamente verificando. Crediamo che questo sia l'auspicio condiviso tra tutti, imprenditori e lavoratori, e nel caso ci sia tale possibilità di recupero, il nostro invito è che tutte le parti coinvolte agiscano con unità d'intenti: serve l'appoggio dei sindacati e l'apporto del welfare, regionale e statale, affinché i lavoratori possano essere messi nelle condizioni di non interrompere l'attività. Ci facciamo promotori di un confronto aperto e costruttivo sul tema, perchè è in gioco il futuro di tutti».

«Assindustria Venetocentro per prima non chiuderà - ha assicurato - per dare tutto il supporto necessario alle nostre aziende che prevedono di tenere aperti impianti e stabilimenti in agosto. Attendere che ripartano i consumi e gli ordini, come auspicano tutti, compreso lo Stato che deve fare gettito, ma non fa niente per favorire questa ripartenza, è un errore. Servono riforme incisive, istituzioni efficienti, rilancio della produttività, capacità di incidere nelle decisioni in Europa e nello scenario internazionale. E' necessario, poi, dare segnali immediati al sistema economico per aiutarlo a ripartire. E poi misure per rilanciare la domanda, in settori come la filiera dell'auto e un piano di comunicazione strategica ai mercati per recuperare reputazione e commesse internazionali». «Il mio auspicio - ha concluso Finco - è che anche il Parlamento non vada in ferie quest'anno, per continuare l'attività legislativa e dare seguito ai decreti attuativi di provvedimenti, come il Dl Rilancio e l'Ecobonus, dalla cui velocità e operatività effettive dipenderà anche come andranno i prossimi mesi».

Nicoletta Cozza

